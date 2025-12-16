SV Altenoythe bindet Leistungsträger langfristig

Der SV Altenoythe hat zentrale Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Wie der Verein auf Instagram mitteilte, wurden alle auslaufenden Verträge verlängert. Damit bleiben Janne, Till, Fynn, David, Luka und Noah auch in der Saison 2026/2027 Teil des Kaders.

Nach Angaben des Vereins handelt es sich bei den verlängerten Spielern um Leistungsträger, an denen mehrere andere Klubs interessiert gewesen sein sollen. Ungeachtet dieser Anfragen entschieden sich alle sechs Akteure für einen Verbleib in Altenoythe.

Trainer Andreas Bartels wertet die frühzeitigen Zusagen als wichtigen Faktor für die sportliche Ausrichtung: „Wir sind froh, so früh in der Saison bereits Planungssicherheit zu haben und können uns nun voll auf die Rückrunde konzentrieren. Ich freue mich, dass wir so als Mannschaft zusammenbleiben.“