SV Altenlingen startet in die Testspielphase

– Foto: René Diebel

Der ASV Altenlingen beginnt am Wochenende mit der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3. Wie der Verein in einem Instagram-Beitrag mitteilte, steht am Samstag das erste Testspiel des Jahres 2026 an. Gegner ist auswärts der Landesligist FC Schüttorf 09.

Laut Vereinsangaben folgen in den kommenden Wochen weitere Freundschaftsspiele gegen SV Messingen, SV Meppen II, SV Lengerich-Handrup und SV Bad Bentheim. Der Pflichtspielstart ist für den 08. März angesetzt: Dann empfängt Altenlingen zum Rückrundenauftakt den SV Schwefingen.

Der ASV kündigte an, die Vorbereitung trotz der aktuellen Wetterlage zunächst auf Kunstrasen zu absolvieren. Ziel sei es, mit einer erfolgreichen Testspielserie die Grundlage für eine starke zweite Saisonhälfte zu legen.