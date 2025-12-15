SV Altengamme verlängert mit Trainertrio

Der SV Altengamme setzt weiter auf Kontinuität. Der Landesligist hat die Verträge mit dem kompletten Trainerteam frühzeitig verlängert und geht auch in der kommenden Saison mit Cheftrainer Matthias Wulff sowie den Co-Trainern Marco Wyrwinski und Dominik Fey an den Start.
Damit honoriert der Verein die positive sportliche Entwicklung der vergangenen Monate. Nach einer Neuaufstellung zu Beginn der laufenden Spielzeit fand der SVA schnell Stabilität und überzeugte in der Hinrunde mit konstanten Leistungen. Das Resultat: die erfolgreichste Hinserie der Vereinsgeschichte, die Altengamme im oberen Tabellenbereich der Landesliga etablierte.
Das Trainer-Trio hat maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung. Klare Abläufe, eine strukturierte Trainingsarbeit und eine enge Verzahnung zwischen Mannschaft, Trainerteam und Vereinsführung prägten die erste Saisonhälfte. Die frühzeitige Vertragsverlängerung ist daher ein deutliches Signal und schafft Planungssicherheit über die Winterpause hinaus.
Beim SV Altengamme sollen die nächsten Schritte nun auf dem bereits gelegten Fundament erfolgen. Mit dem eingespielten Trainerteam am Gammer Weg will der Landesligist den eingeschlagenen Weg fortsetzen und auch in Zukunft sportlich für positive Schlagzeilen sorgen.