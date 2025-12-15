SV Altengamme verlängert mit Trainertrio

Der SV Altengamme setzt weiter auf Kontinuität. Der Landesligist hat die Verträge mit dem kompletten Trainerteam frühzeitig verlängert und geht auch in der kommenden Saison mit Cheftrainer Matthias Wulff sowie den Co-Trainern Marco Wyrwinski und Dominik Fey an den Start.

Damit honoriert der Verein die positive sportliche Entwicklung der vergangenen Monate. Nach einer Neuaufstellung zu Beginn der laufenden Spielzeit fand der SVA schnell Stabilität und überzeugte in der Hinrunde mit konstanten Leistungen. Das Resultat: die erfolgreichste Hinserie der Vereinsgeschichte, die Altengamme im oberen Tabellenbereich der Landesliga etablierte.