SV Altengamme trauert – die Stimme vom Gammer Weg ist verstummt

Der SV Altengamme blickt auf eine solide Saison in der Landesliga Hansa zurück und beendet die Spielzeit auf Platz 7. Doch der sportliche Abschluss tritt in den Hintergrund angesichts eines schmerzhaften Verlustes, der weit über das Fußballfeld hinausgeht: Der Verein trauert um Markus Nollau, einen der prägendsten Charaktere in der Geschichte des Clubs.

Lieber Markus,

wenige Stunden vor deinem 75. Geburtstag bist du zu Beginn der Woche friedlich eingeschlafen. So richtig begreifen, dass unsere Spiele in Zukunft ohne deine Unterstützung stattfinden werden, können wir es noch gar nicht. Seitdem du Ende der 90er Jahre mit deinem Kumpel Herbie zum SVA kamst, hast du kaum ein Heim- oder Auswärtsspiel deines Herzensclubs verpasst. Kurze Zeit später wurde das schönste Dorf Hamburgs dann auch dein richtiges Zuhause – und du fortan die Stimme des Gammer Wegs. Mehr als 25 Jahre hast du als Stadionsprecher die Heimspiele der Ligamannschaft begleitet, und in dieser Zeit fast alles erlebt: einen beinahe Abstieg in die Kreisklasse, aber auch den Durchmarsch in die Landesliga. Dabei warst du immer für jeden Spaß zu haben. Deine Sprüche, dein ansteckender Humor, deine Lebensfreude, dein großes Herz, deine unverwechselbare Musikauswahl und deine stets ganz eigene Interpretation der Mannschaftsaufstellungen werden uns fehlen! Auch wissen wir noch nicht wirklich, wer die anwesenden Zwei- und Vierbeiner zukünftig durchzählen wird.

Der Hamburger Fußball-Osten verliert mit dir ein echtes Unikat. Auf jedem Sportplatz der Region warst du bekannt wie ein bunter Hund – und immer gern gesehen! Nolli, wir werden dich in bester Erinnerung behalten, ebenso wie die gemeinsamen Erlebnisse auf Feiern, auf Mallorca oder am Spielfeldrand. Das Mikrofon in deinem Stadionsprecher-Bunker wird nicht verstummen, sondern dir zu Ehren weiter fröhlich, verrückt und laut sein – du hättest es so gewollt! Mach’s gut, lieber Markus, wir werden dich vermissen!