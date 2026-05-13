SV Altengamme träumt weiter - aber mit Augenmaß Der SV Altengamme hat nach einem Sommer-Umbruch eine starke Rückrunde gespielt und liegt in der Landesliga Hansa weiter in Reichweite zu Platz zwei. Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers spricht das Trainerteam über Entwicklung, Schlüsselspiele und den Traum von der Oberliga. von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Gute Laune beim Trainerteam des SV Altengamme. – Foto: SV Altengamme

Der SV Altengamme ist in der Landesliga Hansa noch Teil einer besonderen Konstellation. Seit Dienstagabend steht Concordia Hamburg als Meister fest, doch sollte der Tabellenführer aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die Oberliga Hamburg verzichten, könnte Platz zwei noch einmal eine entscheidende Bedeutung bekommen. Genau dieser Rang ist für Altengamme weiterhin erreichbar. Nach 28 Spielen steht der SVA mit 56 Punkten auf Platz drei, zwei Zähler hinter dem Bramfelder SV und zwei Punkte vor dem SC Condor Hamburg. >>> Concordia Hamburg ist Meister, doch die Oberliga-Frage bleibt

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Damit geht es für Altengamme nicht mehr um die Meisterschaft, aber möglicherweise noch um eine Hintertür nach oben. Im ersten Teil dieses FuPa-Zweiteilers steht deshalb die sportliche Entwicklung der Mannschaft im Mittelpunkt. Im zweiten Teil geht es anschließend um Kaderplanung, Kontinuität und die Frage, wie der Verein seinen Weg in der kommenden Saison fortsetzen möchte. Dass Altengamme überhaupt noch in diese Rechnung fällt, ist bemerkenswert. Im Sommer hatte es einen Umbruch gegeben, ein neues Trainerteam übernahm, mehrere Spieler kamen hinzu. Die Co-Trainer Dominik Fey, Marco Wyrwinski und Chefcoach Matthias Wulff, die die Fragen gemeinsam beantwortet haben, sehen die starke Rückrunde deshalb nicht als Zufall, sondern als Ergebnis eines längeren Prozesses. „Nach dem Umbruch im Sommer mit neuem Trainerteam und einigen neuen Spielern haben wir gemeinsam eine neue Spielphilosophie implementiert“, erklärt das Trainerteam. „Dieser Prozess braucht seine Zeit, ist lange noch nicht abgeschlossen und trägt immer mehr Früchte, die man aktuell in der Tabelle sehen kann.“

Die Entwicklung zählt mindestens so viel wie die Tabelle Sa., 16.05.2026, 18:00 Uhr SV Altengamme Altengamme Oststeinbeker SV Oststeinbek 18:00 PUSH

Altengamme hat sich in den vergangenen Monaten in eine Position gebracht, in der die Tabelle zwar wichtig, aber nicht der einzige Maßstab ist. Genau diese Einordnung nimmt das Trainerteam selbst vor. Würde man die Saison nicht nur an Platzierungen, sondern an der Entwicklung der Mannschaft messen, falle das Urteil „extrem positiv“ aus. Die Begründung ist vielschichtig: „Die Mannschaft harmoniert sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes super. Sportlich schaffen wir es immer mehr, Konstanz in unser Spiel zu bekommen, und neben dem Platz ist der Teamzusammenhalt riesig.“ Diese Mischung aus sportlicher Stabilität und gewachsener Verbindung innerhalb der Gruppe zieht sich durch viele Antworten. Altengamme beschreibt seine Saison nicht als einfache Erfolgsgeschichte, sondern als Entwicklung, für die Arbeit notwendig war. Die wohl naheliegende Überschrift „Spielend leicht rockt Altengamme die Landesliga“ wäre nach Einschätzung des Trainerteams deshalb falsch. „Bei allen Beteiligten steht ein großer Aufwand und harte Arbeit hinter diesem tollen Gesamtergebnis.“ Ein Moment, in dem sich dieser Weg besonders deutlich gezeigt hat, war das Spiel gegen ASV Hamburg. Altengamme gewann 2:0 und besiegte damit als erstes Team diese bis dahin ungeschlagene Mannschaft. Für das Trainerteam war das mehr als nur ein gutes Ergebnis. „Dort haben wir gezeigt, dass wir Resilienzen entwickeln können und nicht nur in guten Momenten funktionieren.“ Auch das jüngste schwere Spiel gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst hatte für Fey, Wyrwinski und Wulff eine besondere Aussagekraft. Beeindruckend sei gewesen, „mit einer völlig anderen Emotionalität, Leidenschaft und Willen“ aus der Kabine zu kommen und in die zweite Halbzeit zu starten, obwohl es in der Liga auf den ersten Blick kaum noch um etwas gegangen sei. Gerade solche Momente zeigen aus Sicht des Trainerteams den Charakter der Mannschaft. Oberliga ja - aber nicht um jeden Preis Dass Altengamme nun noch einmal in den erweiterten Oberliga-Kontext gerät, ist für den Klub reizvoll. Zugleich vermeidet das Trainerteam jede überzogene Ansage. Auf die Frage, ob die Oberliga ein Traum für die kommende Saison sei, fällt die Antwort bewusst abwägend aus. „Es ist natürlich immer ein Traum, in der höchsten Spielklasse zu spielen und sich mit den Besten zu messen.“ Doch dabei bleibt es nicht. Das Trainerteam verweist auf das Beispiel SV Curslack-Neuengamme und mahnt, ein solcher Schritt müsse gut vorbereitet sein und dürfe nicht überstürzt geschehen, „denn sonst geht man sehr schnell unter“.

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr FC Voran Ohe Voran Ohe SV Altengamme Altengamme 15:00 PUSH