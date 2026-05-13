SV Altengamme träumt weiter - aber mit Augenmaß

Der SV Altengamme ist in der Landesliga Hansa noch Teil einer besonderen Konstellation. Seit Dienstagabend steht Concordia Hamburg als Meister fest, doch sollte der Tabellenführer aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die Oberliga Hamburg verzichten, könnte Platz zwei noch einmal eine entscheidende Bedeutung bekommen. Genau dieser Rang ist für Altengamme weiterhin erreichbar. Nach 28 Spielen steht der SVA mit 56 Punkten auf Platz drei, zwei Zähler hinter dem Bramfelder SV und zwei Punkte vor dem SC Condor Hamburg.
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Damit geht es für Altengamme nicht mehr um die Meisterschaft, aber möglicherweise noch um eine Hintertür nach oben. Im ersten Teil dieses FuPa-Zweiteilers steht deshalb die sportliche Entwicklung der Mannschaft im Mittelpunkt. Im zweiten Teil geht es anschließend um Kaderplanung, Kontinuität und die Frage, wie der Verein seinen Weg in der kommenden Saison fortsetzen möchte.
Dass Altengamme überhaupt noch in diese Rechnung fällt, ist bemerkenswert. Im Sommer hatte es einen Umbruch gegeben, ein neues Trainerteam übernahm, mehrere Spieler kamen hinzu. Die Co-Trainer Dominik Fey, Marco Wyrwinski und Chefcoach Matthias Wulff, die die Fragen gemeinsam beantwortet haben, sehen die starke Rückrunde deshalb nicht als Zufall, sondern als Ergebnis eines längeren Prozesses. „Nach dem Umbruch im Sommer mit neuem Trainerteam und einigen neuen Spielern haben wir gemeinsam eine neue Spielphilosophie implementiert“, erklärt das Trainerteam. „Dieser Prozess braucht seine Zeit, ist lange noch nicht abgeschlossen und trägt immer mehr Früchte, die man aktuell in der Tabelle sehen kann.“
Altengamme hat sich in den vergangenen Monaten in eine Position gebracht, in der die Tabelle zwar wichtig, aber nicht der einzige Maßstab ist. Genau diese Einordnung nimmt das Trainerteam selbst vor. Würde man die Saison nicht nur an Platzierungen, sondern an der Entwicklung der Mannschaft messen, falle das Urteil „extrem positiv“ aus. Die Begründung ist vielschichtig: „Die Mannschaft harmoniert sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes super. Sportlich schaffen wir es immer mehr, Konstanz in unser Spiel zu bekommen, und neben dem Platz ist der Teamzusammenhalt riesig.“
Diese Mischung aus sportlicher Stabilität und gewachsener Verbindung innerhalb der Gruppe zieht sich durch viele Antworten. Altengamme beschreibt seine Saison nicht als einfache Erfolgsgeschichte, sondern als Entwicklung, für die Arbeit notwendig war. Die wohl naheliegende Überschrift „Spielend leicht rockt Altengamme die Landesliga“ wäre nach Einschätzung des Trainerteams deshalb falsch. „Bei allen Beteiligten steht ein großer Aufwand und harte Arbeit hinter diesem tollen Gesamtergebnis.“
Ein Moment, in dem sich dieser Weg besonders deutlich gezeigt hat, war das Spiel gegen ASV Hamburg. Altengamme gewann 2:0 und besiegte damit als erstes Team diese bis dahin ungeschlagene Mannschaft. Für das Trainerteam war das mehr als nur ein gutes Ergebnis. „Dort haben wir gezeigt, dass wir Resilienzen entwickeln können und nicht nur in guten Momenten funktionieren.“
Auch das jüngste schwere Spiel gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst hatte für Fey, Wyrwinski und Wulff eine besondere Aussagekraft. Beeindruckend sei gewesen, „mit einer völlig anderen Emotionalität, Leidenschaft und Willen“ aus der Kabine zu kommen und in die zweite Halbzeit zu starten, obwohl es in der Liga auf den ersten Blick kaum noch um etwas gegangen sei. Gerade solche Momente zeigen aus Sicht des Trainerteams den Charakter der Mannschaft.
Dass Altengamme nun noch einmal in den erweiterten Oberliga-Kontext gerät, ist für den Klub reizvoll. Zugleich vermeidet das Trainerteam jede überzogene Ansage. Auf die Frage, ob die Oberliga ein Traum für die kommende Saison sei, fällt die Antwort bewusst abwägend aus. „Es ist natürlich immer ein Traum, in der höchsten Spielklasse zu spielen und sich mit den Besten zu messen.“ Doch dabei bleibt es nicht. Das Trainerteam verweist auf das Beispiel SV Curslack-Neuengamme und mahnt, ein solcher Schritt müsse gut vorbereitet sein und dürfe nicht überstürzt geschehen, „denn sonst geht man sehr schnell unter“.
Diese Einordnung passt zur gesamten Saisonbewertung. Altengamme nimmt die starke Tabellenlage an, will daraus aber keinen Aktionismus ableiten. Der Verein sieht sich auf einem Weg, der nicht ausschließlich über kurzfristige Platzierungen definiert wird. „Daher sind wir gut beraten, weiterhin in unsere Entwicklung zu investieren und bodenständig zu bleiben“, sagt das Trainerteam.
Genau darin liegt die eigentliche Aussage dieses ersten Teils. Der SV Altengamme spielt noch um eine mögliche Oberliga-Chance, aber der Klub scheint nicht bereit, dafür die eigene Linie aufzugeben. Platz zwei wäre sportlich ein großer Erfolg und unter bestimmten Umständen vielleicht sogar mehr. Noch wichtiger ist aus Sicht des Trainerteams aber, dass die Mannschaft ihre Entwicklung fortsetzt, den Leistungsgedanken weiter verinnerlicht und das, was in dieser Saison gewachsen ist, nicht leichtfertig überdreht.
Im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers erklärt das Trainerteam, warum der SV Altengamme fast den kompletten Kader zusammenhält und welche Rolle Kontinuität, Kaderbreite und gezielte Verstärkungen spielen. Außerdem geht es um die feststehenden Zugänge Marc Ohl und Niklas Nack sowie die Abgänge Janis Voß und Lars Hak.
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