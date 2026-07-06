SV Altengamme setzt auf BU-Talent Dick SV Altengamme verpflichtet Maximilian Dick aus der A-Jugend-Oberliga von Barmbek-Uhlenhorst: Der 18-Jährige bringt Gardemaß und Potenzial mit. von red · Heute, 07:22 Uhr · 0 Leser

Ein neuer Spieler für SV Altengamme. – Foto: red/KI

Der SV Altengamme setzt bei seiner Kaderplanung weiter auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Maximilian Dick wechselt aus der A-Jugend-Oberliga vom HSV Barmbek-Uhlenhorst an den Gammer Weg und soll bei der 1. Herren den nächsten Schritt machen. Der 18-Jährige bringt mit 1,89 Metern Körpergröße, Spiel- und Zweikampfstärke sowie großem Ehrgeiz interessante Voraussetzungen für den Herrenfußball mit.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Altengamme ist es ein Perspektivtransfer mit klarem Entwicklungsansatz. Der Rechtsfuß kommt aus einem anspruchsvollen Nachwuchsumfeld und steht nun vor dem Übergang in den Herrenbereich. Genau dieser Schritt ist für junge Spieler oft entscheidend: Tempo, Körperlichkeit und Entscheidungsfindung verändern sich, zugleich bietet sich die Chance, das eigene Profil schnell weiterzuschärfen.

Potenzial für den Herrenbereich In den Vereinsmedien hebt Altengamme besonders Dicks körperliche Voraussetzungen und seine Mentalität hervor. Der Klub spricht von „besten Voraussetzungen für den Herrenfußball“ und sieht in ihm einen Spieler mit „viel Potenzial“. Gerade in der Landesliga Hansa können Körpergröße und Zweikampfstärke wichtige Faktoren sein, wenn sie mit Spielstärke verbunden werden. Dick soll am Gammer Weg nun in den Herrenfußball hineinwachsen. Der Verein begrüßt ihn entsprechend herzlich und wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison im SVA-Trikot.