SV Altengamme hält Kader zusammen - zwei Spieler werden verabschiedet

Der SV Altengamme treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran - und setzt dabei auf maximale Kontinuität. Wie der Verein mitteilt, bleibt der Großteil des aktuellen Kaders auch in der Spielzeit 2026/27 zusammen.
In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Gespräche geführt, das Ziel war dabei früh klar formuliert: Der gesamte Kader sollte gehalten werden. Hintergrund ist die sportlich starke Entwicklung sowie der ausgeprägte Teamzusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Diesem Wunsch sind nahezu alle Spieler gefolgt.
Zwei Abgänge nach vielen Jahren
Mit Janis Voß und Lars Hak werden lediglich zwei Spieler den Verein verlassen. Beide haben sich auf eigenen Wunsch dazu entschieden, ihre Zeit beim SVA zu beenden. Gerade der Abschied von Voß hat dabei besonderes Gewicht, schließlich ist er seit 2001 für den Verein spielberechtigt und damit eng mit der Entwicklung des Klubs verbunden. Beide Spieler sollen zu einem späteren Zeitpunkt noch offiziell verabschiedet werden.
Altengamme bleibt ein Top-Team der Liga
Dass der Kader weitgehend zusammenbleibt, ist auch mit Blick auf die sportliche Situation ein starkes Zeichen. Der SV Altengamme rangiert aktuell auf dem dritten Platz der Landesliga Hansa und gehört damit zu den Topteams der Liga. Mit 52 Punkten liegt der SVA nur vier Zähler hinter Tabellenführer Concordia Hamburg und drei Punkte hinter dem Bramfelder SV. Der Aufstieg in die Oberliga Hamburg ist damit weiterhin in Reichweite.
Kontinuität als Schlüssel
Die Entscheidung, den Kader nahezu vollständig zu halten, unterstreicht die Ambitionen des Vereins. Nach Jahren der Entwicklung hat sich Altengamme wieder in der Spitzengruppe der Liga etabliert - und will diesen Weg konsequent weitergehen.
Die Botschaft ist klar: Mit eingespielter Mannschaft und stabilem Fundament soll der nächste Schritt gelingen.
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