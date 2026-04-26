SV Altengamme hält Kader zusammen - zwei Spieler werden verabschiedet

Mit Janis Voß und Lars Hak werden lediglich zwei Spieler den Verein verlassen. Beide haben sich auf eigenen Wunsch dazu entschieden, ihre Zeit beim SVA zu beenden. Gerade der Abschied von Voß hat dabei besonderes Gewicht, schließlich ist er seit 2001 für den Verein spielberechtigt und damit eng mit der Entwicklung des Klubs verbunden. Beide Spieler sollen zu einem späteren Zeitpunkt noch offiziell verabschiedet werden.

Altengamme bleibt ein Top-Team der Liga

Dass der Kader weitgehend zusammenbleibt, ist auch mit Blick auf die sportliche Situation ein starkes Zeichen. Der SV Altengamme rangiert aktuell auf dem dritten Platz der Landesliga Hansa und gehört damit zu den Topteams der Liga. Mit 52 Punkten liegt der SVA nur vier Zähler hinter Tabellenführer Concordia Hamburg und drei Punkte hinter dem Bramfelder SV. Der Aufstieg in die Oberliga Hamburg ist damit weiterhin in Reichweite.

Kontinuität als Schlüssel

Die Entscheidung, den Kader nahezu vollständig zu halten, unterstreicht die Ambitionen des Vereins. Nach Jahren der Entwicklung hat sich Altengamme wieder in der Spitzengruppe der Liga etabliert - und will diesen Weg konsequent weitergehen.

Die Botschaft ist klar: Mit eingespielter Mannschaft und stabilem Fundament soll der nächste Schritt gelingen.