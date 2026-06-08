SV Allner-Bödingen holt Verstärkung aus der Mittelrheinliga

Gerade erst hat sich der SV Allner-Bödingen am letzten Spieltag spektakulär in der Kreisliga A gehalten, da verkündet der Verein aus dem Kreis Sieg einen beinahe genauso spektakulären Neuzugang für die kommende Spielzeit: Tim Keil wechselt vom Siegburger SV – dem Vizemeister der Mittelrheinliga – ins Kreisoberhaus.
Der A-Ligist gab den hochkarätigen Transfer am Montagnachmittag in einer Instagramstory bekannt. Darauf posiert der 26-Jährige mit Trainer Sascha Harnischmacher, einem Trikot und dem passenden Vereinsschal. Am Sonntag stand Keil noch für den Siegburger SV auf dem Feld, kämpfte am letzten Spieltag der Mittelrheinliga noch um den Aufstieg in die Regionalliga West. Sein neuer Verein kämpfte gegen den Absturz in die Kreisliga B, holte im direkten Abstiegskracher gegen den TuS Winterscheid mit dem 3:3 aber den so wichtigen Punkt.
Der Siegburger SV wurde in der fünfthöchsten Spielklasse letztlich Dritter hinter dem SV Bergisch Gladbach und Eintracht Hohkeppel – auch ohne Aufstieg eine großartige Saison. Der flexible Defensivspieler hatte mit seinen 25 Einsätzen durchaus Anteile an der Rekordsaison des langjährigen Oberligisten.
Keil, ausgebildet bei den Sportfreunden Troisdorf und dem FC Hennef, war im Sommer 2024 vom Bezirksligisten SC Uckerath zwei Ligen hinauf nach Siegburg gewechselt und stand in seiner Debütsaison gleich 29 Mal auf dem Rasen – deutlich defensiver als noch in seiner Zeit in Uckerath. 2023/24 erzielte er für den SCU 25 Tore und gab 23 Assists. Nach zwei Jahren auf höchstem Verbandsniveau kehrt Keil nun zurück in den Kreis und verstärkt den Tabellen-13. der abgelaufenen Saison.
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