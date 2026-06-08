SV Allner-Bödingen holt Verstärkung aus der Mittelrheinliga

Tim Keil jubelt bald für den SV Allner-Bödingen – Foto: Boris Hempel

Gerade erst hat sich der SV Allner-Bödingen am letzten Spieltag spektakulär in der Kreisliga A gehalten , da verkündet der Verein aus dem Kreis Sieg einen beinahe genauso spektakulären Neuzugang für die kommende Spielzeit: Tim Keil wechselt vom Siegburger SV – dem Vizemeister der Mittelrheinliga – ins Kreisoberhaus.

SV Allner-Bödingen gibt Transfernews bekannt

Der A-Ligist gab den hochkarätigen Transfer am Montagnachmittag in einer Instagramstory bekannt. Darauf posiert der 26-Jährige mit Trainer Sascha Harnischmacher, einem Trikot und dem passenden Vereinsschal. Am Sonntag stand Keil noch für den Siegburger SV auf dem Feld, kämpfte am letzten Spieltag der Mittelrheinliga noch um den Aufstieg in die Regionalliga West. Sein neuer Verein kämpfte gegen den Absturz in die Kreisliga B, holte im direkten Abstiegskracher gegen den TuS Winterscheid mit dem 3:3 aber den so wichtigen Punkt.

Der Siegburger SV wurde in der fünfthöchsten Spielklasse letztlich Dritter hinter dem SV Bergisch Gladbach und Eintracht Hohkeppel – auch ohne Aufstieg eine großartige Saison. Der flexible Defensivspieler hatte mit seinen 25 Einsätzen durchaus Anteile an der Rekordsaison des langjährigen Oberligisten.