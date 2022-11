SV Allmersbach: Zweimal geführt, aber am Ende doch verloren Fußball-Landesligist aus Allmersbach zieht in Kaisersbach mit 2:3 den Kürzeren.

Eine bittere Niederlage mussten die Landesliga-Fußballer des SV Allmersbach hinnehmen. Das Kellerkind lag in einem packenden Nachbarschaftsduell beim SV Kaisersbach, der zum erweiterten Vorderfeld zählt, zweimal vorne. Durch einen Treffer in der Nachspielzeit unterlag das Tälesteam aber doch noch mit 2:3 und bleibt damit Viertletzter.

Nick Rühle traf nach sieben Minuten mit einem Flachschuss zum 1:0 für den SVA. Kim Schmidt hätte eine Viertelstunde später erhöhen können, doch sein Versuch eines Hebers landete in den Armen von SVK-Torwart Walter Duschek. Vor dem Wechsel gab es hüben wie drüben noch eine klare Chance. Nach der Pause dominierte Kaisersbach plötzlich, die Gäste kamen selten zu durchdachten Gegenangriffen.

In der 58. Minute fiel das 1:1. Philipp Kees’ Schuss prallte von der Lattenunterkante hinter die Linie. Nun meldete sich Allmersbach wieder zu Wort. Boris Lazic brachte die Gäste mit seinem Linksschuss aus spitzem Winkel erneut in Führung (67.). Es dauerte drei Minuten, bis Yusuf Akin mit einem Schuss von der linken Strafraumecke zum 2:2 traf. Allmersbach hatte wenig später Dusel, dass der Referee nicht sah, dass die Kugel die Linie nach einem Kopfball von Kees überschritten hatte. In der 78. Minute hielt SVA-Keeper Robin Holzwarth den Elfmeter von Luis Bauer, den er mit einem Foul selbst verursacht hatte.

In der turbulenten Endphase scheiterte Gästespieler Roland Teiko am Torwart, ehe sein Teamkollege Kim Schmidt nach einem Handspiel im Mittelfeld die Ampelkarte sah (88.). In Überzahl gelang Kaisersbachs Benedikt von Bremen mit einem Kopfball in der Nachspielzeit doch noch das SVK-Siegtor.