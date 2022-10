SV Allmersbach wird unter Wert geschlagen Fußball-Landesligist verliert mit 1:4 gegen den VfR Heilbronn.

Nach dem Wechsel war anfangs wieder Heilbronn tonangebend. Holzwarth lenkte einen Kocak-Kopfball gerade noch an die Latte. In der 62. Minute erzielte der immer gefährliche VfR-Stürmer mit einem abgefälschten Schuss das 2:0. Für die Täleself verkürzte der eingewechselte Roland Teiko (70.) mit einem Flachschuss, danach drängte der SVA auf das 2:2. Stattdessen stellte Robin Faber (82.) den alten Abstand für Heilbronn wieder her. Das 3:1 war die Vorentscheidung. Allmersbach warf noch einmal alles nach vorne, der VfR konterte. In der Nachspielzeit gelang Kocak das 4:1.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.