SV Allmersbach will Sieglosserie endlich stoppen Fußball-Landesligist trifft zu Hause auf den SV Germania Bietigheim.

Um ein Haar hätten Allmersbachs Landesliga-Fußballer für eine Überraschung gesorgt. Beim Zweiten in Crailsheim lag der SVA zuletzt bis in die Nachspielzeit vorne, kassierte dann aber doch noch das 1:1 und ist damit nun seit sechs Spielen sieglos. Den nächsten Versuch, die Negativserie zu beenden, startet das Team am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Germania Bietigheim.

„Wir hätten einfach einen Sieg verdient gehabt“, blickt Johannes Stanke aufs Remis beim Verbandsliga-Absteiger zurück. Allenfalls mit Außenseiterchancen gestartet, entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe mit Chancen hüben wie drüben. Nach dem Führungstor von Max Scholze ließen die Gäste aus dem Täle eigentlich wenig zu, trotzdem gab es den Nackenschlag in der Nachspielzeit. Der 44-jährige SVA-Trainer ärgert sich über eine „unglückliche Aktion am eigenen Sechzehner. Wir treffen den Ball nicht richtig. Dieser landet dann direkt beim Gegner, der ihn gekonnt ins lange Eck schiebt.“

