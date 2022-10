SV Allmersbach wacht zu spät auf 1:2-Niederlage in der Landesliga beim FV Löchgau.

Dadurch rutschte die Täleself, die beim Aufstiegsaspiranten erst nach der Pause mithielt, auf den 16. Platz ab. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber klar überlegen und ließen den Ball gekonnt durch die eigenen Reihen laufen. Der SVA konnte nur reagieren und musste in der Defensive Schwerstarbeit verrichten. In der 17. Minute erzielte Tim Schwara das verdiente 1:0 für die Gastgeber. Nach einer halben Stunde hatte Allmersbach Riesenglück, als Schwara allein vor dem leeren Tor nur den Pfosten traf. Eigene Chancen für den SVA waren vor der Pause Fehlanzeige.

Nach der Pause gestaltete die Täleself die Partie ausgeglichen. In der 48. Minute hatte Simon Ferber die erste Chance. Löchgaus Torhüter Sven Altmann klärte aber mit einer Fußabwehr. Auf der Gegenseite scheiterte Schwara alleine vor SVA-Keeper Robin Holzwarth (65.). Drei Minuten später setzte sich Schwara auf der linken Seite gut durch, seine Hereingabe drückte Alexander Sprigade zum 2:0 über die Linie.

Nur zwei Minuten danach köpfte Schwara nur knapp daneben. In der 75. Minute erzielte der kurz zuvor eingewechselte Tim Fuchslocher nach einer Ecke von Jan Demmler per Kopf das Anschlusstor. Kurz darauf drang Nick Rühle über rechts in den Strafraum ein, Roland Teiko konnte sein Zuspiel aber nicht verwerten. Kurz vor Schluss hatte Sprigade bei einem Konter die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber an Holzwarth.

