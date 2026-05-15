SV Allmersbach vorn, Gaildorf im Nacken: Titelkampf unter Strom

– Foto: Stefan Rauch

Vor dem 27. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall ist der Kampf um die Spitze noch einmal schärfer geworden. SV Allmersbach hat sich durch das 1:0 im Nachholspiel gegen TSV Schmiden die Tabellenführung zurückgeholt und liegt nun einen Punkt vor TSV Gaildorf. Dahinter duellieren sich SG Oppenweiler-Strümpfelbach und TSV Schornbach um Rang drei. Im Keller ist SC Urbach aussichtslos zurück, doch auch darüber ist nichts entschieden: Bis tief ins Mittelfeld hinein bleibt die Angst vor dem Absturz spürbar. Es ist ein Spieltag voller Druck, Nerven und offener Rechnungen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

TSV Schmiden geht schwer belastet in dieses Heimspiel. Auf das 0:3 in Rudersberg folgte unter der Woche das 0:1 im Nachholspiel bei Allmersbach. Mit 33 Punkten ist die Lage unangenehm geworden, zumal nun ein Gegner kommt, der mit voller Wucht anrollt. SV Unterweissach hat Kreßberg mit 6:0 überrollt und sich auf 43 Punkte geschoben. Die Gäste können mit einem weiteren Sieg ihre starke Position festigen. Für Schmiden dagegen ist es ein Spiel gegen die wachsende Unruhe. Viel mehr Druck kann ein Heimspiel im Mai kaum tragen. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Allmersbach Allmersbach TSV Rudersberg Rudersberg 15:00 live PUSH

SV Allmersbach hat sich die Spitze mit großer Nervenstärke zurückerobert. Nach dem 3:0 in Schwaikheim folgte das knappe, aber enorm wertvolle 1:0 im Nachholspiel gegen Schmiden. Nun steht der Tabellenführer bei 66 Punkten und weiß: Jeder weitere Sieg hält Gaildorf auf Abstand. TSV Rudersberg reist nach dem 3:1 gegen Kreßberg mit neuem Mut an, bleibt mit 23 Punkten aber tief im Keller. Für die Gäste zählt jeder Zähler im Überlebenskampf, für Allmersbach jeder Schritt im Titelrennen. Das macht dieses Duell trotz klarer Rollenverteilung brisant. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Schornbach Schornbach TSV Gaildorf TSV Gaildorf 15:00 PUSH

Dieses Spiel hat Wucht. TSV Schornbach gewann zuletzt 2:1 in Nellmersbach und liegt mit 48 Punkten auf Rang vier, punktgleich mit Oppenweiler. TSV Gaildorf drehte das Spitzenspiel gegen Oppenweiler-Strümpfelbach spät zum 2:1 und steht bei 65 Punkten, nur einen Zähler hinter Allmersbach. Für die Gäste ist die Lage klar: Ein Sieg ist fast Pflicht, wenn der Titeltraum leben soll. Schornbach wiederum kann mit einem Heimerfolg den Kampf um Platz drei weiter anheizen. Hier treffen zwei Teams aufeinander, die im Saisonendspurt noch sehr viel zu verteidigen und zu gewinnen haben. ---

SV Breuningsweiler musste beim 0:1 in Obersontheim einen späten Stich ins Herz hinnehmen und steht nun bei 40 Punkten. Noch ist das Polster da, aber völlig entspannt kann die Mannschaft nicht mehr sein. TSV Nellmersbach verlor zuletzt 1:2 gegen Schornbach und bleibt mit 30 Punkten in einer heiklen Zone. Für die Gäste ist dieses Auswärtsspiel deshalb von erheblicher Bedeutung. Breuningsweiler will sich wieder Luft verschaffen, Nellmersbach einen direkten Konkurrenten in Reichweite halten. Es ist eines dieser Spiele, in denen die Tabelle bei jedem Treffer zu beben beginnt. ---

Für SC Urbach ist die Zeit bereits abgelaufen. Das 1:8 in Michelfeld war ein weiterer schwerer Schlag, bei nur elf Punkten ist die Lage aussichtslos. Dennoch bleibt dieses Heimspiel eine der letzten Chancen, überhaupt noch einmal einen ordentlichen Auftritt zu zeigen. TURA Untermünkheim holte zuletzt ein 2:2 gegen Mainhardt und steht mit 35 Punkten deutlich besser da, aber noch längst nicht völlig sorgenfrei. Für Untermünkheim wäre ein Auswärtssieg fast schon ein großer Schritt Richtung Sicherheit. ---

SGM Kreßberg wurde in Unterweissach mit 0:6 auseinandergezogen und steht mit 24 Punkten weiter in akuter Gefahr. Gegen TSV Michelfeld 1954 wartet nun ein Gegner, der beim 8:1 gegen Urbach das vielleicht lauteste Lebenszeichen der Saison gesendet hat. Die Aufsteiger aus Michelfeld haben sich auf 25 Punkte verbessert und könnten mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten überholen. Genau das macht diese Partie so groß. Es ist kein schönes Spiel auf dem Papier, sondern eines von jener Härte, die Abstiegskämpfe auszeichnet: eng, nervös, unerbittlich. ---

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr VfL Mainhardt Mainhardt TSV Obersontheim Obersontheim 15:30 PUSH

VfL Mainhardt hat binnen weniger Tage zweimal Moral gezeigt. Auf das 2:2 bei TURA Untermünkheim folgte unter der Woche ein weiteres 2:2 gegen Oppenweiler-Strümpfelbach. Mit 34 Punkten ist die Ausgangslage ordentlich, aber keineswegs beruhigend. TSV Obersontheim holte durch das 1:0 gegen Breuningsweiler einen späten, kostbaren Sieg und liegt nun bei 28 Punkten. Die Gäste wittern wieder Hoffnung, Mainhardt will Abstand schaffen. Dieses Duell trägt die typische Schärfe zweier Mannschaften, die wissen, dass ihnen der Tabellenboden immer noch zu nah ist. ---

Für SG Oppenweiler-Strümpfelbach war es eine bittere Woche. Erst das späte 1:2 in Gaildorf, dann das 2:2 im Nachholspiel in Mainhardt, bei dem der Ausgleich erst in der Nachspielzeit gelang. Mit 48 Punkten bleibt Oppenweiler zwar Dritter, doch der Vorsprung ist verspielt, der Druck gewachsen. TSV Schwaikheim verlor zuletzt 0:3 gegen Allmersbach und steht mit 31 Punkten gefährlich nah an der kritischen Zone. Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg, wenn sie oben dranbleiben wollen. Für Schwaikheim geht es um Widerstand und darum, nicht tiefer hineingezogen zu werden.