SV Allmersbach verliert Auswärtsspiel und Tabellenführung in Überzahl

Nellmersbach siegt auswärts abgeklärt, weil Lionello Zaino in beiden Schlüsselmomenten zur Stelle ist. Der Angreifer traf zum 0:1 (38.) und legte in der Schlussminute das 0:2 (90.) nach – Kreßberg blieb trotz Bemühungen ohne Ertrag.
---
Unterweissach brach den Bann spät: Tim Kaltenthaler schob zum 1:0 ein (73.). Ein Eigentor von Felix Nierichlo (83.) besiegelte Michelfelds Niederlage gegen den SV Unterweissach.
---
Ein defensiv geprägtes Ringen entschied der TSV Schmiden mit einem präzisen Abschluss kurz vor der Pause: Tommaso Siena traf zum 1:0 (38.). Obersontheim drückte im zweiten Durchgang, fand gegen die stabile Heimelf aber keine Lücke.
---
Der Tabellenführer drehte den frühen Rückstand – ein Eigentor von Robin Fritz brachte Urbach in Front (16.). Für den TSV Gaildorf trafen dann Serkan Uygun (39./67.), Hendrik Franken (60.) und Tom Berger (87.) zum letztlich klaren 1:4.
---
Der TSV Schwaikheim setzte mit einem klaren 0:3 auswärts ein Statement: Pascal Conti eröffnete (31.) und machte spät den Deckel drauf (80.), dazwischen traf Alen Rogosic (45.). Mainhardt blieb vor allem in der zweiten Hälfte ohne zwingende Antwort.
---
Ein wilder Auftakt mit vier Toren in 22 Minuten kippte zugunsten der SG Oppenweiler-Strümpfelbach: Auf Daniel Fetzers Führung (10.) antworteten Cassian Menne (12.), Jan Celik (18.) und Louis Piscopo (22.). Nach der Pause verkürzte Mario Mutic (53.), doch Breuningsweiler fand den Ausgleich nicht mehr.
---
Das Spitzenspiel bot späte Dramatik: Auf Nils Thomann (19.) und Anas Hammouda (22.) folgten nach der Pause Mario Greiner (51.) und Nico Klasik (72.), ehe Luca Rube in der Nachspielzeit zum 3:2 traf (90.+2). Trotz Gelb-Rot gegen Nikola Specht (85./TSV Schornbach) rettete die Heimelf den Prestigeerfolg über den SV Allmersbach ins Ziel.
---
Rudersberg legte durch Noah Solazzo vor (33.), doch TURA Untermünkheim antwortete kurz nach dem Wechsel mit Jannis Kronmüller (51.). In einer offenen Schlussphase blieb es beim gerechten 1:1.