Allgemeines
SV Allmersbach verliert Auswärtsspiel und Tabellenführung in Überzahl

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Ein Spieltag mit klaren Kanten an der Spitze und späten Wendungen: Tabellenführer TSV Gaildorf eroberte dank eines abgezielten Auswärtssiegs die Pole Position, während der SV Allmersbach im Topduell in Schornbach spät den Kürzeren zieht. Unterweissach festigt die Rolle als hartnäckiger Verfolger, Schwaikheim setzt ein Ausrufezeichen – und im Tabellenkeller verschafft sich Nellmersbach Luft.

Gestern, 14:30 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
0
2
Abpfiff

Nellmersbach siegt auswärts abgeklärt, weil Lionello Zaino in beiden Schlüsselmomenten zur Stelle ist. Der Angreifer traf zum 0:1 (38.) und legte in der Schlussminute das 0:2 (90.) nach – Kreßberg blieb trotz Bemühungen ohne Ertrag.

Heute, 14:30 Uhr
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
2
0
Abpfiff

Unterweissach brach den Bann spät: Tim Kaltenthaler schob zum 1:0 ein (73.). Ein Eigentor von Felix Nierichlo (83.) besiegelte Michelfelds Niederlage gegen den SV Unterweissach.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
1
0
Abpfiff

Ein defensiv geprägtes Ringen entschied der TSV Schmiden mit einem präzisen Abschluss kurz vor der Pause: Tommaso Siena traf zum 1:0 (38.). Obersontheim drückte im zweiten Durchgang, fand gegen die stabile Heimelf aber keine Lücke.

Heute, 14:45 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
1
4
Abpfiff

Der Tabellenführer drehte den frühen Rückstand – ein Eigentor von Robin Fritz brachte Urbach in Front (16.). Für den TSV Gaildorf trafen dann Serkan Uygun (39./67.), Hendrik Franken (60.) und Tom Berger (87.) zum letztlich klaren 1:4.

Heute, 14:30 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
0
3
Abpfiff

Der TSV Schwaikheim setzte mit einem klaren 0:3 auswärts ein Statement: Pascal Conti eröffnete (31.) und machte spät den Deckel drauf (80.), dazwischen traf Alen Rogosic (45.). Mainhardt blieb vor allem in der zweiten Hälfte ohne zwingende Antwort.

Heute, 14:30 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
2
3
Abpfiff

Ein wilder Auftakt mit vier Toren in 22 Minuten kippte zugunsten der SG Oppenweiler-Strümpfelbach: Auf Daniel Fetzers Führung (10.) antworteten Cassian Menne (12.), Jan Celik (18.) und Louis Piscopo (22.). Nach der Pause verkürzte Mario Mutic (53.), doch Breuningsweiler fand den Ausgleich nicht mehr.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
3
2
Abpfiff

Das Spitzenspiel bot späte Dramatik: Auf Nils Thomann (19.) und Anas Hammouda (22.) folgten nach der Pause Mario Greiner (51.) und Nico Klasik (72.), ehe Luca Rube in der Nachspielzeit zum 3:2 traf (90.+2). Trotz Gelb-Rot gegen Nikola Specht (85./TSV Schornbach) rettete die Heimelf den Prestigeerfolg über den SV Allmersbach ins Ziel.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
1
1
Abpfiff

Rudersberg legte durch Noah Solazzo vor (33.), doch TURA Untermünkheim antwortete kurz nach dem Wechsel mit Jannis Kronmüller (51.). In einer offenen Schlussphase blieb es beim gerechten 1:1.

