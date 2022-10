SV Allmersbach trauert zwei verschenkten Punkten nach Beim 2:2 gegen Breuningsweiler nutzt die Täles-Elf ihre Chancen schlecht.

Coach Stanke wusste genau, weshalb sein Team trotzdem mit einem Teilerfolg begnügen musste: „Wir nutzen unsere klaren Chancen nicht gut genug. Auch heute hätten wir einfach das dritte Tor machen müssen.“ Dabei spielte er auf mehrere gefärhliche Strafraumszenen seiner Elf nach der Pause und die zwei ganz dicken Möglichkeiten für Torjäger Kim Schmid an, der in der 78. Minute nach einem feinen Pass von Max Scholze alleine auf SVB-Torhüter Patrick Demut zulief und scheiterte.

Denn die Fußballer aus dem Täle gingen durch Boris Lakic nach zwei Minuten in Führung und trafen durch Nick Rühle nach knapp einer Stunde auch ein zweites Mal. Einziges Problem des SVA im Nachbarschaftsduell auf dem Kunstrasenplatz in Höfen war heute Abend, dass die Hausherren zwischendurch durch Marco Kovac (6.) und Adrian Haas (32.) ebenfalls zweimal trafen.

