– Foto: Günter Schmid

SV Allmersbach strebt ersten Auswärtssieg an Fußball-Landesligist spielt in Oeffingen.

Im letzten Spiel des Jahres stehen die Fußballer des SV Allmersbach in der Landesliga vor einem Rems-Murr-Duell beim TV Oeffingen. Beide Teams stecken am unteren Tabellenende fest und brauchen dringend Punkte. Am Sonntag ab 14.30 Uhr hofft der SVA mit dem ersten Auswärtssieg der Saison auf ein versöhnliches Jahresende.

So., 04.12.2022, 14:30 Uhr TV Oeffingen Oeffingen SV Allmersbach Allmersbach 14:30 PUSH