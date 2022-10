SV Allmersbach stoppt Talfahrt 4:1-Heimerfolg für den Landesligisten.

Nach sechs sieglosen Spielen in Serie holte Fußball-Landesligist SV Allmersbach seinen zweiten Dreier in dieser Runde. Zu Hause gab es gegen den SV Germania Bietigheim ein 4:1. Es war aber eine weitaus engere Kiste, als es das klare Ergebnis vermuten lässt.

Nach einer Stunde sah Gästespieler Tim Vogel die Gelb-Rote Karte. Der SVA machte aus seiner Überzahl zunächst aber nichts, im Gegenteil. In der 67. Minute köpfte Tim Kainz für Bietigheim nach einer Ecke zum 1:2 ein. Der Anschlusstreffer gab den Gästen Auftrieb. Der SVA hatte bange Minuten zu überstehen, bis Kim Schmidt in der 82. Minute nach einer Hereingabe von Dennis Ullrich das 3:1 markierte. Nur zwei Minuten später lief Schmidt allein auf das GermaniaGehäuse zu und verwandelte souverän zum 4:1. Durch den Doppelschlag war die Partie zugunsten der Hausherren entschieden.

Die Partie begann für den SVA mit einer Schrecksekunde. Nach einer Ecke kam Bietigheims Jonas Widmann im Strafraum frei zum Schuss, setzte die Kugel aber über den Kasten. Danach passierte in der weitgehend ausgeglichenen Partie vor beiden Toren lange Zeit wenig. In der 35. Minute schlug Allmersbach zu. Nick Rühles Hereingabe vom linken Flügel verwandelte Max Scholze zum 1:0. Derselbe Spieler schnürte kurz vor der Pause einen Doppelpack. Von Tim Fuchslocher freigespielt, steuerte Scholze allein auf das Bietigheimer Tor zu und ließ Germania- Keeper Jens Krüger keine Abwehrchance.

