SV Allmersbach steht vor wichtiger Partie Landesligist aus dem Täle ist unter Zugzwang.

Auf Rang 16 ist Fußball-Landesligist SV Allmersbach nach der 1:2-Niederlage in Löchgau abgerutscht. Zwar sind es aktuell nur vier Zähler Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz, doch das Tälesteam blickt zum Ende der Hinrunde drei wichtigen Duellen mit Gegnern um den Klassenerhalt entgegen. Im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Ilshofen II (Sonntag, 14.30 Uhr) soll der dritte Saisonsieg her.

Zwei Ränge weiter hinten ist der kommende Gegner angesiedelt. Die Verbandsliga-Reserve sammelte in den bisherigen 14 Spielen erst zwei Punkte. Einzig bei den beiden 2:2-Unentschieden in Oeffingen und gegen Obersontheim punktete die Elf aus dem Hohenlohischen. „Es wird trotzdem eines der schwersten Spiele und wenn wir nicht am Limit spielen, wird es auch hier schwer, zu gewinnen“, sagt Stanke. Sein Team darf das Schlusslicht nicht unterschätzen, sonst gibt es in Allmersbach den ersten Dreier für den Neuling. Aufgrund von Corona verpasste Ilshofen II zweimal den Aufstieg, ehe vergangene Saison mit acht Zählern Vorsprung der Titel der Bezirksliga Hohenlohe klargemacht wurde.

„Löchgau war von Anfang an klar besser als wir und wir sind die meiste Zeit nur hinterhergelaufen“, blickt Allmersbachs Coach Hannes Stanke auf die sechste Niederlage der Runde zurück und fügt hinzu: „Bis auf eine Chance für uns war es ein Spiel auf ein Tor.“ Sein Team sei erst nach der Pause aufgewacht, „prompt war es ein deutlich ausgeglicheneres Spiel. Selbst das 0:2 war nicht die Entscheidung.“ Allerdings musste sein Team zusehen, wie Nachbar Oppenweiler in der Tabelle vorbeizog.

