– Foto: Marc Hofacker

SV Allmersbach steht vor einer hohen Hürde Fußball-Landesligist mit Heimvorteil.

Zum Start in die Rückrunde wartet auf Fußball-Landesligist SV Allmersbach eine hohe Hürde. Mit dem TSV Heimerdingen gastiert am Sonntag ab 14.30 Uhr der Tabellenfünfte, der gerne in die Verbandsliga zurückkehren würde. Das Tälesteam will mit einem Heimdreier über den Strich springen.

So., 27.11.2022, 14:30 Uhr SV Allmersbach Allmersbach TSV Heimerdingen 1910 Heimerdingen 14:30 PUSH

„Unter der Woche wurde Tacheles geredet und wir sind als geschlossene Einheit aufgetreten“, lobt Allmersbachs Coach Hannes Stanke die Reaktion seines Teams. Enttäuscht kehrte der SVA von der 2:3-Niederlage in Kaisersbach zurück; beim Heimauftritt gegen Pfedelbach zeigte die Täleself ein anderes Gesicht. Zwei Treffer von Max Scholze und ein Eigentor sorgten für den über weite Strecken souveränen vierten Dreier. „Wir sind uns diese Vorrunde so oft selber im Weg gestanden und haben es selten geschafft, unser tatsächliches Potenzial auf den Rasen zu bringen“, blickt der 44-jährige Coach auf die erste Saisonhälfte zurück. „Es kann nicht sein, dass wir mit dem Teamgeist und eigentlich tollen Voraussetzungen nur so wenig Punkte geholt haben. Deshalb war das Spiel gegen starke Pfedelbacher jetzt hoffentlich richtungsweisend.“ Es stehen noch zwei Begegnungen aus: die Heimpartie gegen Absteiger Heimerdingen und das Gastspiel beim Vorletzten Oeffingen. „Um sportlich ruhige Weihnachten verbringen zu können, will ich mit den Spielern noch die sechs Punkte aus den beiden Partien der Rückrunde holen“, sagt Stanke und fährt fort: „Wir haben jetzt an wichtigen internen Stellschrauben gedreht und eine super Mannschaft, die tabellarisch einfach nicht da hingehört, wo sie gerade steht.“ Der SVA-Coach bezeichnet Heimerdingen als Top-Mannschaft, gegen die es eine „außergewöhnliche Leistung“ braucht. Der TSV verlor drei der letzten vier Gastspiele, hat aber nur vier Punkte Rückstand zur Aufstiegsrelegation. Dennoch ist Stanke „felsenfest davon überzeugt, dass wir auch gegen Heimerdingen gewinnen können. Es kränkeln einige Spieler. Aber völlig egal, wer nicht dabei sein kann, wir werden eine Einheit auf den Platz schicken, die alles dafür tun wird, dieses Spiel zu gewinnen.“

