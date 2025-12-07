Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Andrea Wahl
SV Allmersbach souverän, TSV Schwaikheim mit Blitzstart, eine Absage
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags
Ein letzter Spieltag vor der Winterpause mit klaren Verhältnissen an der Spitze: Der SV Allmersbach unterstreicht seine Führungsrolle, während Schwaikheim auswärts effizient auftritt und Nellmersbach im Keller wichtige Punkte sammelt. Unterweissach verpasst gegen Untermünkheim den Ausgleich zu früh, zudem fällt mit Kreßberg gegen Gaildorf eine Partie den Bedingungen zum Opfer.
Allmersbach agiert abgeklärt und stellt die Weichen früh: Nils Thomann (24.) und Marius Gebhardt (42.) treffen vor der Pause, Mario Greiner erhöht nach dem Wechsel per Doppelschlag (49./54.). Für den TSV Michelfeld 1954 vergibt Justin Görmann einen Foulelfmeter (57.), wodurch die Gäste ihren souveränen Auftritt ungestört zu Ende spielen.
Der TSV Schwaikheim legt beim SC Urbach einen Blitzstart hin: Pascal Conti (5.), Dennis Becher (12./49.) und Christos Stergiou (18.) sorgen früh für klare Verhältnisse, Pawlos Kirmanis (33.) verkürzt zwischenzeitlich. Nach Gelb-Rot gegen Valmir Thaqi (63.) fehlt den Gastgebern die Stabilität, um noch einmal heranzukommen.
Im Duell der Tabellennachbarn nutzt der TSV Nellmersbach die Schlüsselmomente besser: Wladimir Franz (24./89.) und Graziano Trovato (85.) treffen spät und entscheidend, den zwischenzeitlichen Ausgleich für den TSV Schmiden markiert Tommaso Siena per Foulelfmeter (76.). Schmidens Schlussoffensive bleibt ohne Ertrag.
Effiziente Gäste aus Untermünkheim nehmen die Punkte mit: Robin Burkert (43.) sorgt kurz vor der Pause für die Führung, Janik Pfeiffer (84.) legt spät nach. Alexander Bretzler (90.+4) lässt den SV Unterweissach zwar hoffen, doch für eine Wende reicht die Zeit nicht mehr.
Der SV Breuningsweiler drehte nach einer zähen ersten Halbzeit ab der 59. Minute auf und sicherte sich einen klaren 4:1-Erfolg. Tim Draeger eröffnete mit seinem Treffer in der 59. Minute den Torregen. Gianluca Canzoniero erhöhte in der 78. Minute auf 2:0 und legte nur sechs Minuten später mit dem 3:0 nach – ein Doppelschlag, der die Partie praktisch entschied. Schornbach kam in der 88. Minute durch Louis Dao zwar noch einmal auf 3:1 heran, doch der SVB ließ sich den Sieg nicht mehr streitig machen. In der Nachspielzeit setzte Daniel Fetzer mit dem 4:1 in der 90.+5 Minute den emotionalen Schlusspunkt eines Spiels.