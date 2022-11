SV Allmersbach schließt Vorrunde mit dem vierten Saisonsieg ab Allmersbachs Landesliga-Fußballer gewinnen das Heimspiel gegen den TSV Pfedelbach mit 3:1 und machen im Tabellenkeller einen Platz gut.

Pech hatte nur wenige Augenblicke später Allmersbachs Nick Rühle, dessen Distanzschuss an die Latte des Pfedelbacher Gehäuses klatschte. In der 34. Minute gelang es SVA-Routinier Michael Heißwolf im letzten Moment, einen Gästestürmer im Strafraum mit einer tollen Abwehraktion gerade noch abzublocken. Mit der finalen Aktion vor der Halbzeitpause kam der SVA mit etwas Dusel zum 2:0. Pfedelbachs Mattia Frank avancierte zum Unglücksraben, beförderte eine Hereingabe von Boris Lazic ins eigene Tor.

Das Duell mit den Gästen aus dem Hohenlohischen hätte für den SV Allmersbach nicht besser beginnen können. Boris Lazic wurde bereits nach 120 Sekunden im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Max Scholze mühelos zur frühen 1:0-Führung. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung mit Torchancen auf beiden Seiten. In der zehnten Minute scheiterte Pfedelbachs Philipp Ehrle am stark reagierenden SVA-Torwart Robin Holzwarth.

Es war der vierte Dreier im 17. Saisonspiel und bedeutet, dass das Tälesteam im Feld der 18 Mannschaften auf den 14. Platz klettert. Für den Ligaverbleib ist in der zweiten Saisonhälfte, die mit den Begegnungen gegen Heimerdingen und in Oeffingen noch vor der Winterpause beginnt, aufgrund der unklaren Absteigerzahl zwar noch eine Menge zu tun, doch der Sieg gegen Pfedelbach taugt zum Mutmacher.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.