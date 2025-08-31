SV Allmersbach marschiert, TSV Schmiden und Gaildorf liefern Spektakel

Aufsteiger Unterweissach zeigte gegen den Gast aus Obersontheim großen Kampfgeist. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Tim Kaltenthaler die Hausherren in der 54. Minute in Führung. Unterweissach verteidigte leidenschaftlich, doch Obersontheim gab nicht auf. In der Schlussphase gelang Oliver Wengert in der 82. Minute der Ausgleich, der den Gästen einen Punkt bescherte. ---

Rudersberg und Nellmersbach lieferten sich ein intensives Duell, das an Spannung kaum zu überbieten war. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Mostafa Baba in der 15. Minute das 0:1 erzielte. Doch Rudersberg steigerte sich und glich in der 39. Minute durch Fabian Keinath aus. Spät im Spiel schien alles auf einen Heimsieg hinauszulaufen, als erneut Keinath in der 82. Minute traf. Doch nur vier Minuten später sorgte Lionello Zaino in der 86. Minute für den späten Ausgleich. ---

Was für ein Torfestival in Schmiden! Schon in der 3. Minute brachte Philipp Kees die Gäste in Führung, ehe Pasquale Siena in der 12. Minute ausglich. Die Gastgeber drehten die Partie nur sechs Minuten später, als Tommaso Siena das 2:1 erzielte. Doch Gaildorf hatte die passende Antwort: Philipp Kees traf in der 23. Minute zum Ausgleich, bevor Serkan Uygun in der 45. Minute die Gäste erneut in Führung brachte. Nach der Pause hielt die Spannung an: Pasquale Siena markierte in der 52. Minute den erneuten Ausgleich, ehe Viktor Solodkyi in der 68. Minute das 3:4 erzielte. In der Schlussphase avancierte Siena mit seinem dritten Treffer in der 82. Minute endgültig zum Matchwinner für die Gastgeber, die sich zumindest einen Punkt erkämpften. ---

Aufsteiger Kreßberg feierte einen knappen, aber enorm wichtigen Heimsieg. In einer umkämpften Partie erzielte Georg Singer in der 54. Minute das Tor des Tages. Schwaikheim drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch die Defensive der Gastgeber hielt stand. Mit diesem Sieg holt Kreßberg die ersten drei Punkte der Saison und beweist, dass man auch in engen Spielen bestehen kann. ---

Urbach sorgte vor eigenem Publikum für ein wahres Fußballfest. Paul Kuczera brachte die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung, ehe Tobia Portolano in der 38. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause verkürzte Cassian Menne in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel stellte Bennet Fietkau in der 60. Minute den alten Abstand wieder her. Auch wenn Marcel Friz in der 84. Minute noch einmal für Spannung sorgte, brachte Urbach den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Gäste mussten die Partie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jan Celik in der 79. Minute in Unterzahl beenden. ---

Mainhardt zeigte gegen den TSV Schornbach Moral und sicherte sich einen Punkt. Zaharia Erriah brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, die Fabian Wohlschläger nur fünf Minuten später ausglich. Berkant Salman verwandelte in der 30. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung für Schornbach. Doch kurz vor der Pause erzielte Vincent Latiano in der 45. Minute das 2:2, das am Ende auch den Endstand bedeutete. ---

Der SV Allmersbach unterstrich seine herausragende Frühform eindrucksvoll. Mario Greiner brachte die Gäste mit einem Doppelpack in der 24. und 43. Minute komfortabel in Führung. Nach der Pause ließ das Team nicht nach: Dustin Scott Condello erhöhte in der 65. Minute, ehe Marius Weller in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit diesem klaren Sieg steht Allmersbach ohne Gegentor an der Tabellenspitze und zeigt, dass in dieser Saison mit ihnen zu rechnen ist. ---