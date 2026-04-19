SV Allmersbach marschiert, Gaildorf taumelt, Oppenweiler dreht auf

SV Breuningsweiler hat das Derby gegen SV Unterweissach mit 3:1 gewonnen und sich damit auf 37 Punkte verbessert. Für die Gastgeber war es ein wichtiger Sieg, um sich im gesicherten Mittelfeld weiter zu stabilisieren. Unterweissach bleibt bei 34 Punkten und verpasste die Chance, an Breuningsweiler heranzurücken. Bemerkenswert: Die Hausherren drehten das Spiel trotz Unterzahl nach der Pause. Zunächst brachte Pascal Leuthold (27.) die Gäste in Führung. Doch nach der Gelb-Roten Karte gegen Oguz Dogan (49./SV Breuningsweiler/Foul) stemmte sich Breuningsweiler mit aller Kraft gegen den drohenden Rückschlag. Christian Stecher (55.) glich aus, Tim Draeger (68.) drehte die Partie, ehe Gianluca Canzoniero (90.+1) den Schlusspunkt setzte. Es war ein Sieg der Entschlossenheit und ein Spiel, das nach dem Seitenwechsel völlig kippte.

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Der VfL Mainhardt hat sich mit einem klaren 4:1 gegen den TSV Rudersberg durchgesetzt und den Abstand zum unteren Mittelfeld verkürzt. Mit nun 32 Punkten verschafft sich der Aufsteiger weiter Luft. Für Rudersberg bleibt die Lage mit 14 Punkten bedrohlich. Die Gäste hielten lange dagegen, wurden in den entscheidenden Momenten aber von einem entschlossenen Mainhardter Auftritt überrollt. Fabian Schlepple (24.) brachte die Gastgeber in Führung. Nach der Pause sorgte Vincent Latiano (59., 67.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Fabian Keinath (87.) auf 1:3, doch Fabian Schlepple (89.) stellte den alten Abstand sofort wieder her. Der VfL Mainhardt nutzte seine Chancen eiskalt und setzte ein deutliches Zeichen im Kampf um eine sorgenfreiere Schlussphase der Saison. ---

Zwischen SC Urbach und TSV Schmiden entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der mit einem 3:3 endete. Für Urbach ist der Punkt im Abstiegskampf zwar zu wenig, aber nach dem Spielverlauf immerhin ein Zeichen des Lebens. Die Mannschaft bleibt Letzter mit elf Punkten. Schmiden steht nach diesem wilden Remis bei 32 Zählern und verpasste es, sich weiter abzusetzen. Die Gäste erwischten einen furiosen Start: Tommaso Siena (3.) und Oliver Bach (10.) schossen Schmiden früh mit 2:0 in Front. Doch Pawlos Kirmanis (15., 44.) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Tommaso Siena (58.) zum 2:3, ehe Ben Schweizer (76.) den Endstand erzielte. Sechs Tore, ständige Wechsel der Spielkontrolle und ein Punkt, mit dem am Ende keiner ganz zufrieden sein dürfte. ---

SV Allmersbach bleibt das Maß der Dinge. Mit dem 3:0 gegen die SGM Kreßberg feierte der Spitzenreiter den 20. Saisonsieg und steht nun bei 60 Punkten sowie 71:24 Toren. Die Dominanz im Titelrennen ist eindrucksvoll. Kreßberg bleibt bei 23 Punkten und steckt weiter tief im unteren Drittel fest. Die Gastgeber agierten kontrolliert, zielstrebig und mit der Ruhe einer Spitzenmannschaft. Levin Bareis (43.) brachte Allmersbach kurz vor der Pause in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel schwächte sich Kreßberg durch die Gelb-Rote Karte gegen Nico Bäuerle (52./SGM Kreßberg). Boris Lazic (53., 83.) nutzte die Überzahl mit zwei Treffern konsequent aus. Der Tabellenführer ließ nichts anbrennen und untermauerte seine Stellung mit einer reifen Vorstellung. ---

Es ist die große Überraschung dieses Spieltags: TSV Gaildorf verlor zuhause mit 1:2 gegen TSV Nellmersbach und kassierte einen herben Dämpfer im Rennen um den ersten Platz. Gaildorf bleibt bei 56 Punkten, hat nun aber bereits vier Zähler Rückstand auf SV Allmersbach. Nellmersbach dagegen sammelt drei enorm wertvolle Punkte und verbessert sich auf 27 Zähler. Die Gäste traten mutig auf und belohnten sich früh durch Nils Reweland (11.). Gaildorf antwortete im zweiten Abschnitt mit Serkan Uygun (59.), doch das Spiel kippte nicht endgültig zugunsten des Favoriten. Stattdessen setzte Sascha Schmalz (78.) den entscheidenden Stich. Es war ein Sieg der Nervenstärke für Nellmersbach – und ein Ergebnis, das die Statik an der Tabellenspitze spürbar verändert. ---

Der TSV Michelfeld 1954 hat bei TSV Schornbach mit 3:2 gewonnen und sich damit im Kampf um den Klassenverbleib eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit nun 19 Punkten verkürzt Michelfeld den Abstand auf die Konkurrenz. Für Schornbach ist die Heimniederlage bitter, weil die Mannschaft bei 42 Punkten stehen bleibt und den Blick nach oben nicht schärfen konnte. Die Gäste erwischten den besseren Beginn durch Felix Nierichlo (9.), doch Nico Klasik (39.) glich für Schornbach aus. Direkt nach Wiederbeginn schlug Niklas Funk (46.) zurück. Als Manuel Huber (70.) auf 3:1 erhöhte, sprach vieles für eine Vorentscheidung. Dominik Parham (86.) brachte Schornbach noch einmal heran, doch Michelfeld rettete den knappen Vorsprung ins Ziel. Ein wichtiger, leidenschaftlicher Auswärtssieg. ---

Der TSV Obersontheim hat im Auswärtsspiel bei TSV Schwaikheim einen knappen, aber enorm wertvollen 1:0-Erfolg gefeiert. Für die Gäste bedeutet das den Sprung auf 22 Punkte und etwas Hoffnung im Tabellenkeller. Schwaikheim bleibt bei 31 Punkten und verpasste es, sich weiter von den unteren Rängen abzusetzen. Das Spiel war eng, umkämpft und von der Suche nach dem einen entscheidenden Moment geprägt. Dieser Moment kam in der 67. Minute, als Serhat Ayvaz den einzigen Treffer des Tages erzielte. Mehr brauchte Obersontheim nicht. Die Gäste verteidigten den Vorsprung mit aller Konsequenz und nahmen drei Punkte mit, die in der Endabrechnung noch von großem Gewicht sein können. Für Schwaikheim ist es eine Niederlage, die schmerzt, weil sie in einem engen Spiel kaum noch zu korrigieren war. ---