SV Allmersbach ist nun Jäger, hohe Hürde für den TSV Gaildorf

---

SV Breuningsweiler geht mit frischem Mut in dieses Heimspiel. Das 3:1 in Mainhardt am vergangenen Spieltag war ein kraftvoller Schritt, einer dieser Siege, die nicht nur Punkte bringen, sondern auch Haltung. Mit 22 Punkten steht der Absteiger nun auf Rang acht und hat sich etwas Luft verschafft. SC Urbach dagegen taumelt weiter durch diese Saison. Das 1:5 gegen Schornbach war der nächste Rückschlag, der Tabellenletzte bleibt bei 10 Punkten und hat inzwischen 62 Gegentore kassiert. Das Hinspiel war allerdings ein wilder Schlagabtausch, ein 3:3, in dem Urbach schon 2:0 führte, Breuningsweiler spät scheinbar drehte und Alexander König in der 90.+6 Minute noch ausglich. Dazu sah Mario Mutic in der Schlussphase Gelb-Rot. Genau deshalb wird Breuningsweiler gewarnt sein. Urbach hat gezeigt, dass es in diesem Duell treffen kann. Aber Breuningsweiler hat im Moment die klar bessere Statik. ---

Seit Mittwoch ist Gaildorf oben. Das 6:0 bei der SGM Kreßberg war nicht nur ein Nachholsieg, sondern ein Machtwort. Schon zuvor hatte der TSV am Wochenende mit dem 5:0 in Rudersberg seine Wucht gezeigt. 69 Tore nach 17 Spielen sind der lauteste Wert dieser Liga. SV Unterweissach reist als Fünfter mit 28 Punkten an, zuletzt gab es ein torloses 0:0 gegen Nellmersbach. Das Hinspiel gewann Gaildorf auswärts 3:0, mit Toren von Hendrik Franken, Marco Egger und Philipp Kees. Die Rollen sind also klar verteilt, aber genau darin liegt der Druck. Gaildorf hat die Spitze übernommen – und muss nun beweisen, dass es sie auch verteidigen kann. Unterweissach kann dagegen ohne die ganz große Last spielen und wird wissen, dass ein Punktgewinn hier sofort Wirkung hätte. ---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Schornbach Schornbach SGM Kreßberg SGM Kreßberg 15:00 PUSH

TSV Schornbach hat sich mit dem 5:1 in Urbach eindrucksvoll in Stellung gebracht und steht mit 35 Punkten auf Rang drei. Die Mannschaft hat nach dem 0:0 gegen Mainhardt direkt die passende Antwort geliefert. SGM Kreßberg dagegen kommt aus einer Woche, die kaum härter hätte ausfallen können. Erst das atemlose 7:7 gegen Oppenweiler-Strümpfelbach, dann das klare 0:6 gegen Gaildorf im Nachholspiel. Aus zwei Spielen kassierte der Aufsteiger also 13 Gegentore und steht nun bei 17 Punkten. Das Hinspiel war eines der dramatischsten Spiele der Saison: Kreßberg gewann 4:3, führte früh 3:0, Schornbach kam zurück, glich in der 88. Minute aus – und verlor doch noch durch Thomas Kreidl in der 90. Minute. Es ist also eine offene Rechnung. Und Schornbach wird sie nun mit aller Entschlossenheit begleichen wollen. ---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Allmersbach Allmersbach VfL Mainhardt Mainhardt 15:00 live PUSH

SV Allmersbach bleibt Gaildorf dicht auf den Fersen. Das 2:1 in Untermünkheim war kein rauschender Sieg, aber ein enorm wichtiger. Der Spitzenreiter bis Mittwoch steht nun bei 45 Punkten und weiß: Jeder Ausrutscher könnte in dieser Phase sofort bestraft werden. VfL Mainhardt verlor zuletzt zu Hause 1:3 gegen Breuningsweiler und bleibt bei 22 Punkten im grauen Bereich zwischen gesichertem Mittelfeld und latentem Blick nach unten. Das Hinspiel gewann Allmersbach in Mainhardt 2:0, durch Tore von Marius Weller und Mario Greiner. Dazu sah Boris Lazic in der Schlussminute Rot wegen überharten Einsteigens. Allmersbach kennt also die Widerstände dieses Gegners. Mainhardt braucht ein Zeichen nach der Heimniederlage. Allmersbach braucht den Sieg, um Gaildorf im Nacken zu bleiben. ---

TSV Obersontheim hat sich mit dem 1:1 in Michelfeld auf 19 Punkte bewegt und bleibt damit knapp vor der ganz roten Zone. TURA Untermünkheim verlor zuletzt 1:2 gegen Allmersbach und steht bei 16 Punkten. Dieses Spiel hat also eine Schwere, die man in jeder Zeile der Tabelle lesen kann. Das Hinspiel gewann Obersontheim auswärts 2:1, obwohl Untermünkheim in Führung gegangen war. Janik Pfeiffer traf damals per Foulelfmeter zum Ausgleich, Tim Otterbach entschied die Partie in der 90. Minute. Besonders bemerkenswert: Otterbach war zuvor schon mit einem Foulelfmeter gescheitert. Genau solche Geschichten tragen diese Duelle. Es wird kein schönes Spiel versprochen. Aber ein wichtiges. ---

TSV Nellmersbach hat sich mit dem 0:0 in Unterweissach zumindest nicht wieder in Unruhe gebracht und steht bei 20 Punkten. TSV Michelfeld 1954 holte zuletzt ein 1:1 gegen Obersontheim und bleibt mit 14 Punkten tief im Kampf gegen den Absturz. Das Hinspiel gewann Nellmersbach auswärts 1:0 durch ein Tor von Lionello Zaino in der 21. Minute. Es war damals ein enges, hartes Spiel – und vieles deutet darauf hin, dass es erneut so laufen wird. Nellmersbach kann mit einem Heimsieg den Abstand nach unten deutlicher machen. Michelfeld braucht eigentlich jeden Zähler, weil die Liga mit jedem Spieltag weniger Geduld hat. ---

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr TSV Schwaikheim Schwaikheim TSV Rudersberg Rudersberg 16:00 PUSH

TSV Schwaikheim hat das 2:5 in Schmiden schlucken müssen und bleibt bei 26 Punkten. Noch ist das eine ordentliche Ausgangslage, aber Ruhe gibt es in dieser Liga nie. TSV Rudersberg kassierte zuletzt ein hartes 0:5 gegen Gaildorf und steht mit 13 Punkten auf Rang 15. Das Hinspiel war ein offener Schlagabtausch, den Schwaikheim 4:3 gewann. Benjamin Müller, Alexander Simmel, Daniel Klemm und Steffen Griese trafen damals, Rudersberg kam durch Paul Conradi doppelt und Fabian Keinath per Foulelfmeter noch einmal heran. Dazu sah Daniel Klemm in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Es steckt also genug Vorgeschichte in dieser Paarung. Schwaikheim braucht Wiedergutmachung, Rudersberg dringend Punkte gegen das Abrutschen. ---