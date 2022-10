SV Allmersbach ist Außenseiter gegen den VfR Heilbronn Fußball-Landesligist SV Allmersbach gibt sich trotzdem ganz zuversichtlich.

„Obwohl wir schon nach zwei Minuten in Führung gegangen sind, war die erste Hälfte nicht gut von uns“, blickt Stanke auf das 2:2 in Breuningsweiler zurück. Sein Ex-Verein lag daher zur Pause vorne, kurz danach egalisierte Nick Rühle. „Wegen der richtig starken zweiten Halbzeit hätten wir gewinnen müssen“, trauert der SVA-Trainer den versiebten Torchancen hinterher, stattdessen „müssen wir mit dem einen Punkt leben“. So richtig voran bringt das erneute Unentschieden seine Mannschaft nicht, weiß der 44-Jährige. Er hofft deshalb, dass es auch gegen Heilbronn etwas Zählbares gibt.

Das wird aber schwer, zumal der VfR für Stanke zu den Titelkandidaten gehört. Der Neuling hat sich in der Landesliga von Anfang an oben festgesetzt, in vier der vergangenen fünf Partien kassierte das Team des ehemaligen TSG-Trainers Andreas Lechner kein Tor. Nur ein Zähler trennt Heilbronn mit vielen Spielern, die bereits in höheren Ligen am Ball waren, vom Relegationsrang. „Es wird eine große Herausforderung“, betont Stanke und sieht die eigene Elf in der klaren Außenseiterrolle. Dennoch gilt: „Wir wollen gewinnen, um den nächsten großen Schritt ins Mittelfeld zu machen. Wir sind daheim auf alle Fälle in der Lage, es Heilbronn extrem schwer zu machen.“ Auf Keeper Dario Nieswandt, Tim Fuchslocher, Marius Gebhardt, Mario Greiner, Felix Geck, Ismail Cephe, Yannick Traub und Kevin Salzmann muss der SVA aber verzichten.