SV Allmersbach im Derby zu stark, Gaildorf bleibt aber vorn

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Zwischen SV Breuningsweiler und TSV Schwaikheim entwickelte sich ein intensives Duell, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Nach torloser erster Hälfte brachte Daniel Gerakis die Gäste in der 47. Minute mit 1:0 in Führung. Christian Stecher antwortete in der 53. Minute mit dem 1:1. Als Alen Rogosic in der 78. Minute das 2:1 für Schwaikheim erzielte, schien der Auswärtssieg greifbar. Doch Claudio Florio schlug in der 85. Minute zurück und rettete Breuningsweiler das 2:2. Ein Punkt, der beiden hilft, aber keinem echte Sicherheit gibt. ---

Im Derby setzte SV Allmersbach ein beeindruckendes Zeichen und ließ SV Unterweissach kaum Luft. Marius Weller brachte die Gäste in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause legte Julius Böse in der 45.+3 Minute das 2:0 nach und brachte Allmersbach endgültig auf Kurs. In der Schlussphase machte der Tabellenzweite dann alles klar: Mario Greiner traf in der 83. Minute zum 3:0 und nur zwei Minuten später in der 85. Minute auch noch zum 4:0. Ein Derby-Sieg mit Wucht, Reife und klarer Botschaft an TSV Gaildorf. ---



Der Tabellenführer ließ auch in Mainhardt nichts anbrennen. TSV Gaildorf trat mit der Ruhe einer Spitzenmannschaft auf und ging in der 29. Minute durch Serkan Uygun mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Tom Berger in der 50. Minute auf 2:0, ehe Philipp Kees in der 59. Minute das 3:0 folgen ließ. Als Viktor Solodkyi in der 63. Minute zum 4:0 traf, war die Partie endgültig entschieden. Gaildorf verteidigte damit die Tabellenführung mit Nachdruck und hat den Aufstieg weiter in der eigenen Hand. Mainhardt steckt dagegen nun wieder tiefer im nervösen Tabellenmittelfeld. ---



Für SC Urbach setzte sich ein bitteres Muster fort, während TSV Nellmersbach einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machte. Lionello Zaino erzielte in der 16. Minute das 1:0 für die Gäste und brachte früh Sicherheit ins Spiel. Lange blieb Urbach im Spiel, doch in der zweiten Halbzeit brach die Partie auseinander. Sascha Schmalz erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, Matteo Binner traf in der 58. Minute zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Finn Kallenberger in der 90. Minute mit dem 4:0. Nellmersbach belohnte sich für einen abgeklärten Auftritt, Urbach bleibt tief unten gefangen. ---



Für SGM Kreßberg begann das Spiel wie ein Albtraum. Tim Blümel traf bereits in der 1. Minute zum 0:1, Kai Graf legte in der 6. Minute das 0:2 für TSV Obersontheim nach. Kreßberg kämpfte sich jedoch zurück: Artem Tkachuk verkürzte in der 33. Minute auf 1:2. Doch noch vor der Pause stellte erneut Tim Blümel in der 45. Minute auf 3:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel brachte Andreas Fohrer die Gastgeber in der 68. Minute noch einmal heran, ehe Kai Graf in der 76. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:2-Endstand herstellte. Kreßbergs Abstieg ist nun besiegelt. ---



TSV Schmiden und TURA Untermünkheim lieferten sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen und wechselnden Vorteilen. Janik Koppenhöfer brachte die Gäste in der 32. Minute per Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Nach der Pause glich Tommaso Siena in der 57. Minute zum 1:1 aus. Doch Untermünkheim antwortete erneut durch Janik Koppenhöfer, der in der 65. Minute das 2:1 erzielte. Schmiden blieb aber dran und kam in der 75. Minute durch Luis Puppa zum 2:2. Die Gelb-Rote Karte gegen Thomas Stadelmaier in der 90. Minute setzte noch einen späten, hektischen Schlusspunkt unter ein Spiel, das keiner verlor und keiner wirklich gewann. ---



Dieses Spiel war ein offener Schlagabtausch, wild, hektisch und von beiden Abwehrreihen kaum zu bändigen. Steven Tegel brachte Rudersberg in der 3. Minute in Führung, doch Justin Görmann glich in der 5. Minute sofort aus. Noah Kerscher traf in der 15. Minute zum 2:1 für Michelfeld, ehe Milo Elia Greiner in der 19. Minute das 2:2 erzielte. Danach setzte sich Michelfeld Schritt für Schritt ab: Noah Kerscher (28.), Nico Nierichlo (45.) und erneut Noah Kerscher (55.) stellten auf 5:2. Fabian Keinath verkürzte in der 67. Minute auf 3:5, doch Noah Kerscher machte mit seinem vierten Treffer in der 71. Minute alles klar. Rudersberg steigt damit ab. ---