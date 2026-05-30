SV Allmersbach im Derby zu stark, Gaildorf bleibt aber vorn

Zwischen SV Breuningsweiler
und TSV Schwaikheim
entwickelte sich ein intensives Duell, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Nach torloser erster Hälfte brachte Daniel Gerakis
die Gäste in der 47. Minute mit 1:0 in Führung. Christian Stecher
antwortete in der 53. Minute mit dem 1:1. Als Alen Rogosic
in der 78. Minute das 2:1 für Schwaikheim
erzielte, schien der Auswärtssieg greifbar. Doch Claudio Florio
schlug in der 85. Minute zurück und rettete Breuningsweiler
das 2:2. Ein Punkt, der beiden hilft, aber keinem echte Sicherheit gibt.
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Im Derby setzte SV Allmersbach ein beeindruckendes Zeichen und ließ SV Unterweissach kaum Luft. Marius Weller brachte die Gäste in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause legte Julius Böse in der 45.+3 Minute das 2:0 nach und brachte Allmersbach endgültig auf Kurs. In der Schlussphase machte der Tabellenzweite dann alles klar: Mario Greiner traf in der 83. Minute zum 3:0 und nur zwei Minuten später in der 85. Minute auch noch zum 4:0. Ein Derby-Sieg mit Wucht, Reife und klarer Botschaft an TSV Gaildorf.
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Der Tabellenführer ließ auch in Mainhardt
nichts anbrennen. TSV Gaildorf
trat mit der Ruhe einer Spitzenmannschaft auf und ging in der 29. Minute durch Serkan Uygun
mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Tom Berger
in der 50. Minute auf 2:0, ehe Philipp Kees
in der 59. Minute das 3:0 folgen ließ. Als Viktor Solodkyi
in der 63. Minute zum 4:0 traf, war die Partie endgültig entschieden. Gaildorf
verteidigte damit die Tabellenführung mit Nachdruck und hat den Aufstieg weiter in der eigenen Hand. Mainhardt
steckt dagegen nun wieder tiefer im nervösen Tabellenmittelfeld.
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Für SC Urbach
setzte sich ein bitteres Muster fort, während TSV Nellmersbach
einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machte. Lionello Zaino
erzielte in der 16. Minute das 1:0 für die Gäste und brachte früh Sicherheit ins Spiel. Lange blieb Urbach im Spiel, doch in der zweiten Halbzeit brach die Partie auseinander. Sascha Schmalz
erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, Matteo Binner
traf in der 58. Minute zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Finn Kallenberger
in der 90. Minute mit dem 4:0. Nellmersbach
belohnte sich für einen abgeklärten Auftritt, Urbach
bleibt tief unten gefangen.
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Für SGM Kreßberg
begann das Spiel wie ein Albtraum. Tim Blümel
traf bereits in der 1. Minute zum 0:1, Kai Graf
legte in der 6. Minute das 0:2 für TSV Obersontheim
nach. Kreßberg kämpfte sich jedoch zurück: Artem Tkachuk
verkürzte in der 33. Minute auf 1:2. Doch noch vor der Pause stellte erneut Tim Blümel
in der 45. Minute auf 3:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel brachte Andreas Fohrer
die Gastgeber in der 68. Minute noch einmal heran, ehe Kai Graf
in der 76. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:2-Endstand herstellte. Kreßbergs Abstieg ist nun besiegelt.
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TSV Schmiden
und TURA Untermünkheim
lieferten sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen und wechselnden Vorteilen. Janik Koppenhöfer
brachte die Gäste in der 32. Minute per Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Nach der Pause glich Tommaso Siena
in der 57. Minute zum 1:1 aus. Doch Untermünkheim
antwortete erneut durch Janik Koppenhöfer
, der in der 65. Minute das 2:1 erzielte. Schmiden blieb aber dran und kam in der 75. Minute durch Luis Puppa
zum 2:2. Die Gelb-Rote Karte gegen Thomas Stadelmaier
in der 90. Minute setzte noch einen späten, hektischen Schlusspunkt unter ein Spiel, das keiner verlor und keiner wirklich gewann.
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Dieses Spiel war ein offener Schlagabtausch, wild, hektisch und von beiden Abwehrreihen kaum zu bändigen. Steven Tegel
brachte Rudersberg
in der 3. Minute in Führung, doch Justin Görmann
glich in der 5. Minute sofort aus. Noah Kerscher
traf in der 15. Minute zum 2:1 für Michelfeld
, ehe Milo Elia Greiner
in der 19. Minute das 2:2 erzielte. Danach setzte sich Michelfeld
Schritt für Schritt ab: Noah Kerscher
(28.), Nico Nierichlo
(45.) und erneut Noah Kerscher
(55.) stellten auf 5:2. Fabian Keinath
verkürzte in der 67. Minute auf 3:5, doch Noah Kerscher
machte mit seinem vierten Treffer in der 71. Minute alles klar. Rudersberg steigt damit ab.
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Im Rennen um Rang drei ist dies eines der markantesten Spiele des Wochenendes. TSV Schornbach ließ beim 3:3 in Schwaikheim nach 3:0-Führung Punkte liegen und steht nun bei 49 Zählern. SG Oppenweiler-Strümpfelbach kam im direkten Duell mit Allmersbach nach 0:2 und 2:4 noch zu einem 4:4 und hält mit 50 Punkten knapp die Nase vorn.
Damit ist die Ausgangslage klar: Oppenweiler verteidigt Rang drei, Schornbach will ihn zurückerobern. Beide Teams haben nach oben keine realistische Titelchance mehr, aber sehr wohl sportlichen Ehrgeiz und ein direktes Ziel. Dieses Spiel lebt von Rivalität, Form und der Aussicht, die Saison im oberen Feld zu veredeln.