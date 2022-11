SV Allmersbach II unterliegt bei Titelanwärter 2:4 in der Kreisliga A1 bei Zrinski Waiblingen.

Der SV Allmersbach II kassierte in der Fußball-Kreisliga A1 beim Titelanwärter Zrinski Waiblingen eine 2:4-Niederlage. Lovro Zecevic (12.) brachte die Gastgeber in Führung. Fünf Minuten später sorgte ein Eigentor von SVA-Spieler Carl Stelzmann für das 2:0 von Waiblingen. Allmersbach glich durch Lukas Blatt (20.) und Timo Babic (34.) zum 2:2 aus. Die Gastgeber kamen aber mit zwei Toren von Zecevic (39., 42.) zur 4:2-Pausenführung. Dabei blieb es.

