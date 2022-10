SV Allmersbach II geht nach der Pause unter 0:8-Hemniederlage in der Kreisliga A1 gegen den TSV Miedelsbach.

Der SV Allmersbach II kam in der Fußball-Kreisliga A1 gegen des TSV Miedelsbach böse unter die Räder und verlor 0:8. Zur Pause sah es noch nicht nach so einem Debakel für die Gastgeber aus, denn bis dahin hatte nur Steffen Kressler (33.) für die Gäste getroffen. Nach dem Wechsel brach das Unheil jedoch über die Hausherrren herein. Leonardo Mazzei (54.), Kevin Schweizer (60.), Kressler (61.), Kevin Schwarz (75.), Joel Horak (81.) und Jannik Köngeter (86./88.) schossen noch einen Kantersieg heraus.

