SV Allmersbach II fährt zum Duell der Enttäuschten Schusslicht der Kreisliga A1 gastiert beim TV Weiler/Rems

Für Allmersbachs Zweite läuft es in der Fußball-Kreisliga A1 alles andere als gut. Das 1:3 gegen Birkmannsweiler war die vierte Schlappe im fünften Spiel, der SVA II behält mit drei Punkten die rote Laterne. Nun geht es am Sonntag um 15 Uhr zum Bezirksliga-Absteiger TV Weiler/Rems, bei dem es mit mageren fünf Zählern und dem viertletzten Platz auch nicht allzu rosig aussieht.

