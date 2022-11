SV Allmersbach hofft auf Auswärtssieg Landesligist spielt in Kaisersbach.

Durch den überzeugenden 4:0-Heimerfolg über Landesliga-Schlusslicht TSV Ilshofen II haben die Fußballer des SV Allmersbach den Anschluss an das Tabellenmittelfeld geschafft. Im Rems-Murr-Duell am morgigen Samstag ab 14.30 Uhr beim SV Kaisersbach will der SVA trotz seiner Außenseiterrolle den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren.

„Kaisersbach ist ein gewachsenes Team, das seit Jahren zusammen spielt und ganz schwer zu schlagen sein wird“, weiß der 44-jährige Coach. Der letzte Allmersbacher Auswärtssieg bei den Grünen ist bereits fünf Jahre her, zudem gewann das Team von Coach Hakan Keskin die beiden Duelle aus der Vorsaison. An eben jene erinnert sich der SVA-Trainer ungern zurück: „Letzte Runde haben wir überraschend im März auf dem Rasenacker gespielt. Diese Saison werden wir auf beides topvorbereitet sein.“ Der kleine Kunstrasen würde den Allmersbachern entgegenkommen, „da wir auf solchen Plätzen unsere besten Spiele gemacht haben“. Für das Rems-Murr-Duell muss Stanke auf Felix Geck, Ismail Cephe, Niklas Schommer und Mario Greiner verzichten.

Im Heimspiel gegen Ilshofens Verbandsliga-Reserve überzeugte der SVA und überholte in der Tabelle dank des Viererpacks von Kim Schmidt den Nachbarn aus Oppenweiler. Zu einem Nichtabstiegsplatz sind es dadurch nur noch zwei Punkte, zum kommenden Gegner Kaisersbach allerdings zehn Zähler. Der SVK verlor nur eine seiner letzten acht Partien und steht als bestes Team aus dem Rems-Murr-Kreis auf Rang sechs. „Wir wollen in Kaisersbach unseren ersten Auswärtssieg holen, auch wenn es dort richtig schwer ist“, erklärt Stanke.

