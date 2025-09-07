SV Allmersbach bleibt makellos, SV Unterweissach siegt in Nellmersbach

– Foto: Andrea Wahl

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall brachte klare Antworten: Der SV Allmersbach marschiert mit einem erneuten Kantersieg an der Tabellenspitze voran und hält die Konkurrenz mit einer makellosen Bilanz auf Distanz. Auch der TSV Gaildorf und der TSV Schmiden untermauerten mit deutlichen Erfolgen ihre Ambitionen in der Spitzengruppe. Dahinter festigten Schornbach und Obersontheim ihre Position im oberen Drittel. Am Tabellenende dagegen steht Landesliga-Absteiger Breuningsweiler ohne Sieg, während Aufsteiger Mainhardt ein wichtiges Ausrufezeichen setzte.

Der SV Allmersbach hat seine beeindruckende Frühform mit einem 5:0 gegen TURA Untermünkheim bestätigt. Schon nach neun Minuten eröffnete Mario Greiner den Torreigen und legte in der 27. Minute per Foulelfmeter nach. Damit war der Grundstein früh gelegt. Trotz einer Roten Karte gegen Nick Rühle in der 67. Minute spielte Allmersbach unbeeindruckt weiter. Greiner krönte seine Leistung mit einem dritten Treffer in der 77. Minute, bevor Felix Geck (83.) und Nils Thomann (89.) den Sieg endgültig zu einem Kantersieg machten. Mit drei Siegen aus drei Spielen, 14:0 Toren und makelloser Defensive ist Allmersbach die Mannschaft der Stunde.

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach und die SGM Kreßberg lieferten sich ein umkämpftes Duell, das am Ende 1:1 endete. Elia Krieger brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, was Oppenweiler sichtbar unter Druck setzte. Die Gastgeber rannten lange erfolglos an, ehe Patrik Koch in der 85. Minute doch noch der erlösende Ausgleich gelang. Am Ende stand eine Punkteteilung, die keinem der beiden Mannschaften so richtig weiterhilft. ---

Der TSV Schmiden hat beim TSV Schwaikheim seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Schon nach 13 Minuten traf Alessandro Fazio zur Führung. Pasquale Siena stellte mit einem Doppelpack in der 31. und 33. Minute auf 3:0 – eine Vorentscheidung noch vor der Pause. Doch Schwaikheim gab sich nicht geschlagen und verkürzte durch Alen Rogosic in der 65. Minute. Spätestens mit dem Treffer von Alexander Simmel in der 84. Minute keimte noch einmal Hoffnung auf, doch Siena setzte in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt. ---

Der TSV Gaildorf spielte sich auch gegen den TSV Rudersberg in einen Rausch und gewann am Ende mit 3:0. Schon in der 9. Minute brachte Philipp Kees die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Serkan Uygun legte in der 24. Minute nach und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. In der zweiten Halbzeit ließ Gaildorf Ball und Gegner laufen, bevor Viktor Solodkyi in der 75. Minute mit einem weiteren Strafstoß alles klar machte. ---

Im Duell zwischen dem TSV Nellmersbach und dem SV Unterweissach hatten die Gäste am Ende das bessere Ende für sich. Lionello Zaino brachte Nellmersbach in der 34. Minute zwar in Führung und ließ die Heimfans hoffen. Doch die Antwort der Gäste kam prompt nach der Pause: Tim Kaltenthaler glich in der 49. Minute aus und drehte die Partie in der 60. Minute komplett. Als Roberto Prioli in der 84. Minute den dritten Treffer erzielte, war die Entscheidung gefallen. ---

Der TSV Obersontheim konnte seinen Heimvorteil nutzen und den TSV Michelfeld 1954 mit 3:1 besiegen. Tobias Wieland brachte die Gastgeber bereits in der 6. Minute in Führung. Mit dem Pausenpfiff glich Manuel Huber für Michelfeld noch einmal aus, doch die zweite Halbzeit gehörte wieder den Gastgebern. Erneut Tobias Wieland traf in der 56. Minute, ehe Oliver Wengert in der 59. Minute nachlegte. In der Schlussminute sah Matti Engel für die Gäste noch die Rote Karte. ---

Der VfL Mainhardt überraschte mit einem 4:2-Auswärtssieg beim SV Breuningsweiler. Daniel Fetzer brachte die Hausherren in der 11. Minute zunächst in Führung, doch Taner Useinov (45.) und Fabian Wohlschläger (50.) drehten die Partie. Zwar gelang Matija Ognjenovic in derselben Minute noch der Ausgleich, doch in der Schlussphase schlug Vincent Latiano doppelt zu (70., 85.) und entschied die Begegnung. ---