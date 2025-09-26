SV Allmersbach beim Aufsteiger, TSV Gaildorf will dran bleiben

Am sechsten Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall stehen die Begegnungen ganz im Zeichen der Spitzenteams, die ihre Tabellenführung festigen wollen, sowie der Kellerduelle, in denen jeder Punkt über das weitere Saisonschicksal entscheiden kann. Besonders spannend werden die Partien von SV Allmersbach und TSV Gaildorf erwartet, die ihre Serien verteidigen möchten. Im unteren Tabellenbereich sind Mannschaften wie TSV Michelfeld und TSV Nellmersbach unter Zugzwang, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.



SV Unterweissach will gegen SG Oppenweiler-Strümpfelbach seine Heimstärke nutzen, um die Punkte im Aufstiegskampf zu sichern. Oppenweiler-Strümpfelbach wird defensiv kompakt agieren und auf Konter setzen, um in der Fremde zu überraschen. Beide Teams benötigen die Punkte, um sich im Mittelfeld der Tabelle zu stabilisieren. SV Unterweissach will gegen SG Oppenweiler-Strümpfelbach seine Heimstärke nutzen, um die Punkte im Aufstiegskampf zu sichern. Oppenweiler-Strümpfelbach wird defensiv kompakt agieren und auf Konter setzen, um in der Fremde zu überraschen. Beide Teams benötigen die Punkte, um sich im Mittelfeld der Tabelle zu stabilisieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSV Rudersberg Rudersberg TSV Schornbach Schornbach 15:00 PUSH



TSV Rudersberg empfängt TSV Schornbach. Rudersberg muss punkten, um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen nicht zu verlieren. Schornbach reist als Tabellensechster an und wird versuchen, den Platz in den oberen Tabellenrängen zu verteidigen, wobei eine taktisch disziplinierte Leistung gefragt ist. TSV Rudersberg empfängt TSV Schornbach. Rudersberg muss punkten, um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen nicht zu verlieren. Schornbach reist als Tabellensechster an und wird versuchen, den Platz in den oberen Tabellenrängen zu verteidigen, wobei eine taktisch disziplinierte Leistung gefragt ist.



TSV Schmiden tritt gegen SV Breuningsweiler an. Schmiden will die starke Form der letzten Wochen nutzen, um die Tabellenführung anzugreifen. Breuningsweiler steht dagegen unter Druck, dringend Punkte zu sammeln, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu wahren. TSV Schmiden tritt gegen SV Breuningsweiler an. Schmiden will die starke Form der letzten Wochen nutzen, um die Tabellenführung anzugreifen. Breuningsweiler steht dagegen unter Druck, dringend Punkte zu sammeln, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu wahren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SGM Kreßberg SGM Kreßberg VfL Mainhardt Mainhardt 15:00 PUSH



SGM Kreßberg empfängt VfL Mainhardt. Kreßberg will mit einem Heimsieg die positive Bilanz aufbessern und die Mittelfeldposition festigen. Mainhardt wird offensiv agieren müssen, um die Punkte in der Ferne zu sichern und weiter im oberen Mittelfeld präsent zu bleiben. SGM Kreßberg empfängt VfL Mainhardt. Kreßberg will mit einem Heimsieg die positive Bilanz aufbessern und die Mittelfeldposition festigen. Mainhardt wird offensiv agieren müssen, um die Punkte in der Ferne zu sichern und weiter im oberen Mittelfeld präsent zu bleiben.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SC Urbach SC Urbach SV Allmersbach Allmersbach 15:00 live PUSH



SC Urbach trifft auf Tabellenführer SV Allmersbach. Allmersbach möchte seine makellose Serie fortsetzen und seine Position an der Spitze ausbauen. Urbach wird defensiv kompakt stehen und auf Umschaltmomente setzen, um die Partie offen zu gestalten und wertvolle Punkte im Aufstiegskampf mitzunehmen. SC Urbach trifft auf Tabellenführer SV Allmersbach. Allmersbach möchte seine makellose Serie fortsetzen und seine Position an der Spitze ausbauen. Urbach wird defensiv kompakt stehen und auf Umschaltmomente setzen, um die Partie offen zu gestalten und wertvolle Punkte im Aufstiegskampf mitzunehmen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSV Obersontheim Obersontheim TSV Nellmersbach Nellmersbach 15:00 PUSH



TSV Obersontheim empfängt TSV Nellmersbach. Obersontheim möchte das Heimrecht ausnutzen, um die Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze zu sammeln. Nellmersbach ist auf einen Auswärtssieg angewiesen, um dem Tabellenkeller zu entkommen, und wird versuchen, defensiv stabil zu stehen. TSV Obersontheim empfängt TSV Nellmersbach. Obersontheim möchte das Heimrecht ausnutzen, um die Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze zu sammeln. Nellmersbach ist auf einen Auswärtssieg angewiesen, um dem Tabellenkeller zu entkommen, und wird versuchen, defensiv stabil zu stehen.



TURA Untermünkheim trifft auf TSV Gaildorf. Gaildorf will seine starke Form bestätigen und die Verfolgerposition aufrechterhalten. Untermünkheim muss dagegen punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren und die Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren. TURA Untermünkheim trifft auf TSV Gaildorf. Gaildorf will seine starke Form bestätigen und die Verfolgerposition aufrechterhalten. Untermünkheim muss dagegen punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren und die Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren.



TSV Michelfeld empfängt TSV Schwaikheim. Michelfeld steht als Tabellenletzter unter enormem Druck und benötigt dringend Punkte. Schwaikheim wird versuchen, die Partie zu kontrollieren und über kluge Spielzüge die Punkte aus der Fremde zu sichern.