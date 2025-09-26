 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

SV Allmersbach beim Aufsteiger, TSV Gaildorf will dran bleiben

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 6. Spieltags

Am sechsten Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall stehen die Begegnungen ganz im Zeichen der Spitzenteams, die ihre Tabellenführung festigen wollen, sowie der Kellerduelle, in denen jeder Punkt über das weitere Saisonschicksal entscheiden kann. Besonders spannend werden die Partien von SV Allmersbach und TSV Gaildorf erwartet, die ihre Serien verteidigen möchten. Im unteren Tabellenbereich sind Mannschaften wie TSV Michelfeld und TSV Nellmersbach unter Zugzwang, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
15:00

SV Unterweissach will gegen SG Oppenweiler-Strümpfelbach seine Heimstärke nutzen, um die Punkte im Aufstiegskampf zu sichern. Oppenweiler-Strümpfelbach wird defensiv kompakt agieren und auf Konter setzen, um in der Fremde zu überraschen. Beide Teams benötigen die Punkte, um sich im Mittelfeld der Tabelle zu stabilisieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
15:00

TSV Rudersberg empfängt TSV Schornbach. Rudersberg muss punkten, um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen nicht zu verlieren. Schornbach reist als Tabellensechster an und wird versuchen, den Platz in den oberen Tabellenrängen zu verteidigen, wobei eine taktisch disziplinierte Leistung gefragt ist.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
15:00

TSV Schmiden tritt gegen SV Breuningsweiler an. Schmiden will die starke Form der letzten Wochen nutzen, um die Tabellenführung anzugreifen. Breuningsweiler steht dagegen unter Druck, dringend Punkte zu sammeln, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu wahren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
15:00

SGM Kreßberg empfängt VfL Mainhardt. Kreßberg will mit einem Heimsieg die positive Bilanz aufbessern und die Mittelfeldposition festigen. Mainhardt wird offensiv agieren müssen, um die Punkte in der Ferne zu sichern und weiter im oberen Mittelfeld präsent zu bleiben.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
15:00live

SC Urbach trifft auf Tabellenführer SV Allmersbach. Allmersbach möchte seine makellose Serie fortsetzen und seine Position an der Spitze ausbauen. Urbach wird defensiv kompakt stehen und auf Umschaltmomente setzen, um die Partie offen zu gestalten und wertvolle Punkte im Aufstiegskampf mitzunehmen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
15:00

TSV Obersontheim empfängt TSV Nellmersbach. Obersontheim möchte das Heimrecht ausnutzen, um die Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze zu sammeln. Nellmersbach ist auf einen Auswärtssieg angewiesen, um dem Tabellenkeller zu entkommen, und wird versuchen, defensiv stabil zu stehen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
15:00

TURA Untermünkheim trifft auf TSV Gaildorf. Gaildorf will seine starke Form bestätigen und die Verfolgerposition aufrechterhalten. Untermünkheim muss dagegen punkten, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren und die Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
15:00

TSV Michelfeld empfängt TSV Schwaikheim. Michelfeld steht als Tabellenletzter unter enormem Druck und benötigt dringend Punkte. Schwaikheim wird versuchen, die Partie zu kontrollieren und über kluge Spielzüge die Punkte aus der Fremde zu sichern.

Aufrufe: 026.9.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor