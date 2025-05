SV Alfhausen zum Topspiel bei BW Hollage II

BW Hollage befindet sich in guter Verfassung und gewann fünf seiner letzten sechs Spiele. Der SV Alfhausen erreichte zehn Punkte aus den letzten sechs Spielen. Beide Mannschaften führen die Rückrundentabelle an. Es ist ein hoch interessantes Spiel in Hollage zu erwarten. Anstoß am Hollager Benkenbusch ist um 19.30 Uhr. Fupa berichtet mit einen Liveticker vom Spielgeschehen.