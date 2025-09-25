SV Alfhausen verpasst einen Derby-Sieg

Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, das Chancenplus nicht in Tore umgewandelt zu haben,“ sagte uns Trainer Tim Schütte (SV Alfhausen) nach dem Spiel.

"In einem energiegeladen Spiel hat Alfhausen aufgrund der Anzahl der Torchancen den Sieg verdient gehabt. Alfhausen startet besser in die Partie und erspielt sich eine Reihe von Torchancen. Wir überstehen die Phase und gehen überraschend in Führung. Nach der Halbzeit gleicht Alfhausen aus und bleibt auch die gefährlichere Mannschaft. Wir konnten nur vereinzelt für Gefahr sorgen und waren einem Führungstreffer kaum Nahe. Aktuell ist einfach nicht mehr drin was uns maximal ärgert und nicht unser Anspruch ist. Verlieren verboten war vor dem Spiel als Ziel ausgegben und dieses haben wir erreicht. Wir gewinnen einen Punkt. Nicht mehr, nicht weniger, lautet das Statement von Trainer Matthis Luttmer (SV Quitt Ankum).

Wie gehts weiter:

Der SV Quitt Ankum muß am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr beim gut gestarteten Aufsteiger FCR 09 Bramsche antreten. Der SV Alfhausen spielt zur gleichen Zeit zu Hause gegen den Hagener SV.