SV Alfhausen verpasst einen Derby-Sieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im Kellerderby der Bezirksliga trennten sich der SV Alfhausen und der SV Quitt Ankum mit einem 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis, dass beiden Teams im engen Feld der aktuell abstiegsbedrohten Mannschaft nicht viel weiter hilft.
Der SV Alfhausen nutzte sein gute Chancen bereits in der ersten Halbzeit nicht. Das rächte sich kurz vor der Pause. Den Gästen gelang durch Bjarne Elseberg die 0:1-Führung und stellten damit den Spielverlauf völlig auf den Kopf. Kurz nach der Pause gelang dem Gastgeber durch den fünften Saisontreffer Karl-Moritz Fettkenhauser das überfällige Ausgleichstor. In der Folge blieb der SV Alfhausen dominant und erspielte sich einer Vielzahl glasklarer Möglichkeiten. Aber am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden.
Mit seinem ersten Saisontor die Führung für Ankum - B. Eleseberg
Die Stimmen zum Spiel:
Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, das Chancenplus nicht in Tore umgewandelt zu haben,“ sagte uns Trainer Tim Schütte (SV Alfhausen) nach dem Spiel.
"In einem energiegeladen Spiel hat Alfhausen aufgrund der Anzahl der Torchancen den Sieg verdient gehabt. Alfhausen startet besser in die Partie und erspielt sich eine Reihe von Torchancen. Wir überstehen die Phase und gehen überraschend in Führung. Nach der Halbzeit gleicht Alfhausen aus und bleibt auch die gefährlichere Mannschaft. Wir konnten nur vereinzelt für Gefahr sorgen und waren einem Führungstreffer kaum Nahe. Aktuell ist einfach nicht mehr drin was uns maximal ärgert und nicht unser Anspruch ist. Verlieren verboten war vor dem Spiel als Ziel ausgegben und dieses haben wir erreicht. Wir gewinnen einen Punkt. Nicht mehr, nicht weniger, lautet das Statement von Trainer Matthis Luttmer (SV Quitt Ankum).
Wie gehts weiter:
Der SV Quitt Ankum muß am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr beim gut gestarteten Aufsteiger FCR 09 Bramsche antreten. Der SV Alfhausen spielt zur gleichen Zeit zu Hause gegen den Hagener SV.