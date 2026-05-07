SV Alfhausen überrascht gegen TSV Venne Schlusslicht der Bezirksliga feiert beim 3:2-Sieg gegen den Tabellenvierten von Michael Eggert · Heute, 09:19 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem überraschenden 3:2-Heimsieg gegen den Tabellenvierten TSV Venne hat Schlusslicht SV Alfhausen in der Bezirksliga ein Ausrufezeichen gesetzt und einen Achtungserfolg erzielen können. In einer intensiven und abwechslungsreichen Partie mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten verdiente sich der Aufsteiger den Erfolg durch eine engagierte Vorstellung.

Die Gastgeber bestimmten über weite Strecken das Spielgeschehen und gingen nach einer halben Stunde in Führung. Nach einer Vorlage von Florian Küthe traf Karl-Moritz Fetkenhauer per Kopf zum 1:0. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Addy-Waku Menga erzielte nach einer starken Einzelaktion beinahe im direkten Gegenzug den Ausgleich. Noch vor dem Seitenwechsel stellte Alfhausen die Führung erneut her. Karl-Moritz Fetkenhauer, der im Sommer zu BW Hollage wechselt, traf ein zweites Mal zum 2:1-Pausenstand.

Karl-Moritz Fettkenhauer traf doppelt für den SV Alfhausen – Foto: Fupa

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Venne den Druck und drängte auf den Ausgleich. Nachdem die Gäste zunächst zwei klare Möglichkeiten ungenutzt gelassen hatten, war es erneut Addy-Waku Menga, der nach Vorarbeit von John Holm in der 60. Minute zum 2:2 traf. In der Schlussphase entschied schließlich ein Strafstoß die Partie. Nach einem Foul an Nils Stuckenberg verwandelte Jannis Kuper den Elfmeter sicher zum 3:2-Endstand.