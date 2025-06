SV Alfhausen steigt in die Bezirksliga auf

SV Alfhausen ist Bezirksliga-Aufsteiger – Foto: Pascal Wegener

Im Relegationsspiel zwischen den Vizemeistern der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - SV Alfhausen und der Staffel B - VFL Kloster Oesede um den Aufstieg in die Bezirksliga gewann der SV Alfhausen vor einer großartigen Kullisse, auf der Sportanlage Königsfeld in Lüstringen, in einem rassigen Kampfspiel mit 2:1 gegen den VFL Kloster Oesede.

Beide Teams benötigen einer längere Anlaufzeit. Nach fast 20 Minuten Spielzeit nahm das Spiel an Fahrt auf. Mit der ersten klaren Möglichkeit ging der SV Alfhausen durch einen unhaltbaren Distanzschuss von Vincent Lage in Führung.

Traf zum 1:0 für den SV Alfhausen - Vincent Lage – Foto: Fupa

Mit dem nächsten Alfhausen Angriff verpasste Nils Stuckenberg fast einen weiteren Treffer. Nach einer halben Stunde Spielzeit der nächste Schock für den VFL Kloster Oesede. Carlo Lüschen erhöhte für die Mannschaft von Trainer Mario Rieke auf 2:0 und das war gleichzeitig der verdiente Halbzeitstand.

Carlo Löschen baute die Führung für Alfhausen aus. – Foto: Fupa

Trainer Michael Wirtz rüstete in der zweiten Halbzeit die Offensive auf und brachte mit Laurin Hülsmann und Jan Scheiter zwei frische Angreifer. Kloster Oesede machte nach Wideranpiff viel Druck. Damian Hülsmann gelang der schnelle Anschlußtreffer und das Spiel war wieder offen. In der Schlußphase warf die Wirtz-Elf alles nach vorne, hatte gute Chancen, aber der Ausgleich gelang gegen den aufopferungsvoll kämpften SV Alfhausen nicht mehr. Nach Ablauf der sechsminütigen Nachspielzeit herrschte grenzenloser Jubel im Lager des SV Alfhausen. Die Mannschaft von Trainer Mario Ripke steigt in die Bezirksliga auf. Etwas Enttäuschung im Lager des VFL Kloster Oesede. Nach dem Pokalsieg und zum Abschied von Trainer Michael Wirtz hatte man natürlich auf den Einzug in die Bezirksliga gehofft. Das es nicht dazu kam lag sicher an der bärenstarken ersten Hälfte des SV Alfhausen. Nach dem Spiel haben wir den Trainer des Aufsteigers SV Alfhausen noch um eine Statement gebeten.

"Bei uns kam heute die Energie von der Bank. In der ersten Halbzeit haben wir das großartig gemacht und verdient mit 2:0 geführt. In der zweiten Halbzeit kam Kloster Oesede stark auf, machte den Anschlußtreffer, blieb dran und machte weiter Druck. Wir haben mit allem dagegen gehalten, was bei uns noch möglich war, um die Führung über die Ziellinie zu bringen. Unsere Fans haben uns dabei genial unterstützt. Ich freue mich riesig und bin stolz auf die Jungs! Bei uns herrscht pure Freunde und großartige Stimmung! Morgen geht von uns niemand arbeiten. Das war von Beginn an so ausgemacht, lautete das Statement von Mario Ripke nach aufregenden 90 Minuten.