SV Alfhausen setzt auf interne Lösung im Trainerteam

– Foto: SV Alfhausen

Beim SV Alfhausen sind die personellen Weichen für die kommende Saison gestellt. Der bisherige Trainer Tim Schütte wird sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegen. Als Nachfolger rückt Thorsten Feldkamp in die Verantwortung, der künftig gemeinsam mit Matthias die erste Herrenmannschaft führen wird.

Mit Feldkamp setzt der Verein bewusst auf eine interne Lösung. Der neue Coach verfügt über die B-Lizenz und hat bereits Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. In seiner neuen Rolle soll er gleichberechtigt mit Matthias die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.

Der Verein betont dabei insbesondere die enge Bindung der Verantwortlichen an den Klub. Beide Trainer gelten als prägende Figuren aus dem eigenen Umfeld und stehen für eine klare Identität. „Wir freuen uns, dass wir mit Thorsten Feldkamp wieder einen jungen Mann aus den eigenen Reihen verpflichten konnten. Das zeigt, dass wir im Verein auf dem richtigen Weg sind“, erklärte der zweite Vorsitzende Mario Meyer. Zugleich hob Meyer die Unterstützung im Umfeld hervor, die für den eingeschlagenen Kurs eine wichtige Grundlage bilde.