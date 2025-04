SV Alfhausen festigt Tabellenführung

Die Gäste schwächten sich kurz vor dem Halbzeitpfiff selbst. Johannes Siesenis kassierte eine unnötige rote Karte. In Unterzahl waren die Gäste nach der Pause zu harmlos, um dem Spiel eine Wende geben zu können.

SV Alfhausen gewann hoch verdient und setzt sich an der Tabellenspitze fest.

Der FC Bramsche lag beim abstiegsbedrohten SV Grafeld schnell mit 0:1 zurück, konnte aber durch Mustafa Irmak per Handelfmeter und durch Lasse-Bjarne Barz das Spiel noch vor der Pause drehen. Nach der Pause entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste hatten die größeren Spielanteile und gewannen nicht unverdient. Die Truppe von Trainer Heino van den Berg kletterte auf den zweiten Tabellenplatz.

Es bleibt spannend in der Liga. BW Hollage II hat drei Punkte weniger als der Spitzenreiter und belegt aktuell den dritten Tabellenplatz. Der TV Bohmte kann bei zwei Siegen in den noch ausstehenden Spielen direkt an die Tabellenspitze springen.