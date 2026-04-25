SV Alfhausen feiert ersten Rückrundensieg

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Detlev Drobeck

Der SV Alfhausen hat in der Bezirksliga den ersten Sieg der Rückserie eingefahren. Gegen den SC Melle 03 II setzte sich der Aufsteiger nach einer konzentrierten Vorstellung mit 3:0 durch und belohnte sich für einen insgesamt engagierten Auftritt.

Die Gastgeber erwischten einen optimalen Start: Jamie-Lee-John Dögnitz brachte Alfhausen früh in Führung. In der Folge blieb die Mannschaft zielstrebig und erhöhte nach rund einer halben Stunde durch Enno Steinkamp, der mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 2:0 stellte.

Nach dem Seitenwechsel geriet Melle zusätzlich unter Druck, als sich die Gäste Mitte der zweiten Halbzeit durch eine Rote Karte gegen Robin Lindenthal selbst schwächten. In Unterzahl fehlte es dem SC Melle 03 II zunehmend an Durchschlagskraft. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff sorgte Torjäger Karl-Moritz Fetkenhauer schließlich für die Entscheidung.

SVA-Trainer Tim Schütte zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Ein engagierter Auftritt von uns, bei dem wir uns mit Toren zum richtigen Zeitpunkt belohnen. Vor allem das erste Tor resultiert aus einem schön vorgetragenen Angriff über mehrere Stationen. Eine tolle Mannschaftsleistung von allen – egal ob Startelf, Bank oder Staff.“

Auf der Gegenseite sprach Melles Trainer Lukas Seelhöfer von einem enttäuschenden Auftritt: „Ein gebrauchter Abend für uns. Eine ganz schwache erste Halbzeit. Klare Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Trotz roter Karte sind wir feldüberlegen gewesen, aber ohne Durchschlagskraft vor dem Tor. Alfhausen war insgesamt griffiger in den Zweikämpfen und konsequent vor dem Tor.“