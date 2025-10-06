– Foto: Martin Lührmann

SV Alfhausen belohnt sich einfach nicht SV Bad Laer gewinnt mit 1:0 im engen Kampfspiel

Der Aufsteiger SV Alfhausen kommt nicht aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga.

Gegen den SV Bad Laer gab es laut Trainer Tim Schütte eine ärgerliche und vermeidbare Niederlage. Jannik Tepe hatte den Gastgeber nach knapp einer Stunde nach mustergültiger Vorlage von Dominik Langeleh in Führung gebracht. Die glücklosen Gäste nutzten ihre aussichtsreichen Möglichkeiten nicht und standen am Ende mit leeren Händen da. Während der SV Bad Laer mit dem achten Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeldplatz sehr zufrieden sein kann liegt der SV Alfhausen auf dem zwölften Platz und mit einem Punkt Vorsprung nur hauchdünn über dem Strich. Jannik Tepe erzielte mit seinem 5. Saisontor den Siegtreffer – Foto: Fupa

Stimmen zum Spiel: "Heute tue ich mich schwer von verdient zu sprechen. In der ersten Halbzeit hatten wir zwar die volle Spiel- und Ballkontrolle, haben Alfhausen gut am Laufen gehalten. Zweite Halbzeit haben wir uns leider auf das gegnerische Spiel eingelassen - hohe Bälle, Zweikämpfe, Intensität und Kampf - dementsprechend ist in unserem Spiel da der Faden verloren gegangen, auch wenn ohne größte Gefahr für uns. Das Tor war dann sehr gut gespielt, wir sind glücklich über den Sieg und zufrieden mit dem guten Saisonstart. Nächste Woche haben wir Spielfrei und können somit einmal durchatmen nach intensiven zwei Monaten,“ lautet das Statement von Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).