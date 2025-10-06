SV Alfhausen belohnt sich einfach nicht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Aufsteiger SV Alfhausen kommt nicht aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga.
Gegen den SV Bad Laer gab es laut Trainer Tim Schütte eine ärgerliche und vermeidbare Niederlage. Jannik Tepe hatte den Gastgeber nach knapp einer Stunde nach mustergültiger Vorlage von Dominik Langeleh in Führung gebracht. Die glücklosen Gäste nutzten ihre aussichtsreichen Möglichkeiten nicht und standen am Ende mit leeren Händen da. Während der SV Bad Laer mit dem achten Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeldplatz sehr zufrieden sein kann liegt der SV Alfhausen auf dem zwölften Platz und mit einem Punkt Vorsprung nur hauchdünn über dem Strich.
Jannik Tepe erzielte mit seinem 5. Saisontor den Siegtreffer – Foto: Fupa
Stimmen zum Spiel:
"Heute tue ich mich schwer von verdient zu sprechen. In der ersten Halbzeit hatten wir zwar die volle Spiel- und Ballkontrolle, haben Alfhausen gut am Laufen gehalten. Zweite Halbzeit haben wir uns leider auf das gegnerische Spiel eingelassen - hohe Bälle, Zweikämpfe, Intensität und Kampf - dementsprechend ist in unserem Spiel da der Faden verloren gegangen, auch wenn ohne größte Gefahr für uns. Das Tor war dann sehr gut gespielt, wir sind glücklich über den Sieg und zufrieden mit dem guten Saisonstart. Nächste Woche haben wir Spielfrei und können somit einmal durchatmen nach intensiven zwei Monaten,“ lautet das Statement von Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).
„Eine ärgerliche und vermeidbare Niederlage. Aus unsere Chancen müssen wir Kapital schlagen,“ meinte Trainer Tim Schütte (SV Alfhausen) nach dem Spiel.
Wie geht es weiter?
Der SV Alfhausen erwartet am kommenden Sonntag 12. Oktober 2025 um 15.00 Uhr den SF Lechtingen.
Der SV Bad Laer ist am kommenden Wochenende spielfrei und und spielt erst wieder am Sonntag den 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr gegen den kecken Aufsteiger FCR Bramsche.