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SV Alfeld verstärkt Offensive mit Jan-Mika Bartetzko
Der Bezirksligist holt einen der auffälligsten Angreifer der vergangenen Jahre vom TuSpo Lamspringe
Der SV Alfeld (Leine) treibt seine Planungen für die Saison 2025/26 in der Bezirksliga Hannover Staffel 4 weiter voran und präsentiert mit Jan-Mika Bartetzko einen offensivstarken Neuzugang. Der 22-Jährige wechselt vom TuSpo Lamspringe an die Leine.
Der SV Alfeld setzt in der kommenden Spielzeit verstärkt auf offensive Qualität. Mit Jan-Mika Bartetzko verpflichtet der Klub einen Spieler, der sich in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Offensivakteuren der Bezirksliga entwickelt hat.
Der 22-Jährige bringt nicht nur Erfahrung aus mehreren Spielzeiten auf Bezirksebene mit, sondern gilt auch als torgefährlicher und dynamischer Offensivspieler. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass Bartetzko der Alfelder Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen kann.
Dass der Wechsel bereits seit Monaten Thema war, überrascht im Umfeld kaum. Nun herrscht Klarheit – und beim SV Alfeld entsprechend große Zufriedenheit über die Verpflichtung.
„Mit der Mannschaft richtig angreifen“
Auch Bartetzko selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Besonders das vorhandene Potenzial innerhalb des Teams habe ihn überzeugt.
„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Alfeld und möchte mit der Mannschaft, in der ich viel Potenzial sehe, nächstes Jahr richtig angreifen“, erklärte der Neuzugang. Zudem freue er sich darauf, künftig gemeinsam mit Freunden wie Joel Golovaty sowie Finn und Felix König auf dem Platz zu stehen.
Mit der Verpflichtung setzt der SV Alfeld frühzeitig ein Signal für die kommende Saison und unterstreicht den Anspruch, in der Bezirksliga Hannover Staffel 4 eine ambitionierte Rolle einzunehmen.