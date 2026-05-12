SV Alfeld verstärkt Offensive mit Jan-Mika Bartetzko

Der SV Alfeld setzt in der kommenden Spielzeit verstärkt auf offensive Qualität. Mit Jan-Mika Bartetzko verpflichtet der Klub einen Spieler, der sich in den vergangenen Jahren zu den auffälligsten Offensivakteuren der Bezirksliga entwickelt hat. Der 22-Jährige bringt nicht nur Erfahrung aus mehreren Spielzeiten auf Bezirksebene mit, sondern gilt auch als torgefährlicher und dynamischer Offensivspieler. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass Bartetzko der Alfelder Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen kann.

Dass der Wechsel bereits seit Monaten Thema war, überrascht im Umfeld kaum. Nun herrscht Klarheit – und beim SV Alfeld entsprechend große Zufriedenheit über die Verpflichtung. „Mit der Mannschaft richtig angreifen“ Auch Bartetzko selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Besonders das vorhandene Potenzial innerhalb des Teams habe ihn überzeugt.