SV Alfeld trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Miguel Krahl

Beim Bezirksligisten SV Alfeld ist es zu einem kurzfristigen Trainerwechsel gekommen. Miguel Krahl hat sein Amt als Cheftrainer der ersten Mannschaft mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Verein bestätigte, dass die Entscheidung aus persönlichen Gründen erfolgte.

Krahl hatte die Mannschaft zur laufenden Saison übernommen und war im Sommer vom SSV Elze nach Alfeld gewechselt. In den vergangenen Monaten arbeitete er als verantwortlicher Cheftrainer mit dem Bezirksligateam. Der SV Alfeld bedankte sich ausdrücklich für das Engagement, die geleistete Arbeit und den professionellen Einsatz des Trainers und wünschte ihm für den weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute.

Die sportliche Leitung der Mannschaft übernehmen ab sofort Jaro Henkel und Dennis Scholz. Das Trainerduo war bereits in der vergangenen Saison interimsweise tätig und führte das Team in dieser Phase erfolgreich. Der Verein setzt mit der erneuten Beauftragung auf eine langfristige Lösung über die laufende Saison hinaus sowie auf Kontinuität und Vertrauen.