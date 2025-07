SV Alfeld II bleibt Talentschmiede mit klarem Kurs

Die zweite Mannschaft des SV Alfeld bleibt sich treu: Auch in der Kreisliga-Saison 2025/26 liegt der Fokus unter Trainer Sven Jakob auf der Förderung eigener Talente. Seit Sommer 2021 steht Jakob an der Seitenlinie der Reserve und verfolgt einen langfristigen Ansatz, der auf Kontinuität und Nachwuchsarbeit setzt.

„Unser Ziel ist jedes Jahr der Klassenerhalt“, sagt Jakob nüchtern – und ordnet die Bedeutung der zweiten Mannschaft klar ein: „Wir sehen die Zweite bei uns besonders als Ausbildungsmannschaft.“ Neue Spieler kommen in der Regel aus der eigenen Jugend oder kehren aus der Jugendzeit bekannte Gesichter in den Verein zurück. In dieser Saison stoßen mit Mete und Zahit Hammudoglu (A-Jugend bzw. GW Himmelsthür), Finn Hirsch (GW Himmelsthür) und Deniz Yüksel (TSV Deinsen) vier junge Akteure zum Team, die behutsam an den Herrenbereich herangeführt werden sollen.

Ein zentrales Ziel bleibt die Integration der Talente in den Herrenbereich. Die zweite Mannschaft auf höchster Kreisebene bietet dafür den nötigen Wettbewerb. Jakob betont: „Wir wollen unsere A-Jugendlichen im Verein halten und bestmöglich an den Herrenbereich gewöhnen. Langfristig sollen sie dann auch den Sprung in unsere Erste schaffen.“