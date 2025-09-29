SV Alesheim II – SG Auernheim / Wettelsheim II Verlinkte Inhalte AK Süd Alesheim II SG Wettelsheim II

Zum Bezirksliga "Nachspiel" und Verfolgerduell kam es bei bestem Herbstwetter zwischen

der zweiten Alesheimer Mannschaft und der SG aus Auernheim und Wettelsheim II. Nach zuletzt drei Siegen in Folge wollte die SG nachlegen und der Lauf ging nahtlos weiter,

gleich mit der ersten Chance gingen die Gäste in der dritten Minute in Führung. Dabei halfen

die Alesheimer tatkräftig mit, eine Flache Hereingabe von der rechten Seite verstolperte

Marc Haselmayer, den freien Ball wollte Torhüter Rene Baumgaertner aus der Gefahrenzone

schlagen und schoss dabei seinen Mitspieler Julian Baumgärtner an. Von diesem

sprang der Ball dann ins leere Tor.

Danach passierte erstmal lange Zeit wenig, beide Mannschaften versuchten spielerisch zu Chancen zu kommen aber kamen kaum einmal gefährlich vor das Tor. Nach 27. Minuten gab es eine Ecke für die Gäste, diese brachte Haselmayer herein und der aufgerückte Innenverteidiger Lukas Anlauff köpfte harmlos Richtung zweiten Pfosten. Auch hier half wieder ein Alesheimer Verteidiger mit, dieser stand genau in der Flugbahn des Balles und fälschte unhaltbar zum 0:2 für die Gäste ab.

In der 36. Minute dann ein Standard für die Heimelf, ein Freistoß aus über 30 Metern

wurde von Sebastian Rabenstein mit Gewalt direkt aufs Tor gebracht und dieser schlug

genau neben dem Pfosten zum Anschlusstreffer ein. Kurz vor der Pause dann noch einmal

die Gäste, einen schönen Schuss von Haselmayer klärte Baumgaertner aber zur

Ecke.