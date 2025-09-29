SV Alesheim II – SG Auernheim / Wettelsheim II

Zum Bezirksliga "Nachspiel" und Verfolgerduell kam es bei bestem Herbstwetter zwischen
der zweiten Alesheimer Mannschaft und der SG aus Auernheim und Wettelsheim II.
Nach zuletzt drei Siegen in Folge wollte die SG nachlegen und der Lauf ging nahtlos weiter,
gleich mit der ersten Chance gingen die Gäste in der dritten Minute in Führung. Dabei halfen
die Alesheimer tatkräftig mit, eine Flache Hereingabe von der rechten Seite verstolperte
Marc Haselmayer, den freien Ball wollte Torhüter Rene Baumgaertner aus der Gefahrenzone
schlagen und schoss dabei seinen Mitspieler Julian Baumgärtner an. Von diesem
sprang der Ball dann ins leere Tor.
Danach passierte erstmal lange Zeit wenig, beide Mannschaften versuchten spielerisch zu Chancen zu kommen aber kamen kaum einmal gefährlich vor das Tor. Nach 27. Minuten gab es eine Ecke für die Gäste, diese brachte Haselmayer herein und der aufgerückte Innenverteidiger Lukas Anlauff köpfte harmlos Richtung zweiten Pfosten. Auch hier half wieder ein Alesheimer Verteidiger mit, dieser stand genau in der Flugbahn des Balles und fälschte unhaltbar zum 0:2 für die Gäste ab.
In der 36. Minute dann ein Standard für die Heimelf, ein Freistoß aus über 30 Metern
wurde von Sebastian Rabenstein mit Gewalt direkt aufs Tor gebracht und dieser schlug
genau neben dem Pfosten zum Anschlusstreffer ein. Kurz vor der Pause dann noch einmal
die Gäste, einen schönen Schuss von Haselmayer klärte Baumgaertner aber zur
Ecke.
Danach war Pause, wobei Alesheim eigentlich besser im Spiel war aber offensiv
komplett harmlos blieb und hinten zweimal tatkräftig unterstützte um den Gästen zur Pausenführung zu verhelfen. Auch aus der Halbzeit kam die Heimelf etwas besser, in der 55.
Minute fiel der Ausgleich nach einem Weitschuss und Abstauber, der Schiedsrichter hatte
hier jedoch beim einschiebenden Spieler einen Abseitsposition gesehen und gab das Tor
zurecht nicht.
Danach passierte wiederum bis zur Schlussphase gar nichts mehr, beide Mannschaften versuchten weiterhin spielerisch sich Chancen zu erarbeiten kamen aber überhaupt nicht mehr gefährlich vor eines der beiden Tore.
Hektisch wurde es erst kurz vor Schluss wieder, in der 84. Minute erhielt Gästeakteur Sebastian Zäh bereits Gelb verwarnt eine Zeitstrafe wegen Meckerns. Die Heimelf warf nun alles nach vorne und versuchte in Überzahl zum Ausgleich zu kommen, die Angriffsversuche blieben hierbei aber weiterhin zu harmlos und konnten allesamt von der SG geklärt werden. Bereits in der Nachspielzeit stießen im Mittelfeld zwei Alesheimer Spieler zusammen, der Schiedsrichter stellte daraufhin den an der Situation komplett unbeteiligten Rene Schlierf ebenfalls mit einer Zeitstrafe vom Feld.
In doppelter Unterzahl lief Julian Wölfel trotzdem noch den Torwart an und dieses hätte beinahe Erfolg gebracht, Baumgaertner schoss den Gästespieler an und der Ball hüpfte knapp am Tor vorbei. Die Gäste verteidigten dann die restliche Nachspielzeit aufopferungsvoll und brachten den Sieg glücklich aber aufgrund der kämpferischen Leistung nicht unverdient über die Zeit und holten damit den vierten Sieg in Folge.
Damit geht man nun bestens gerüstet und motiviert in das Kirchweihspiel am kommenden
Freitag und Feiertag gegen die zweite Mannschaft der DJK Limes.
MS