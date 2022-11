SV Alemannia Waldalgesheim marschiert weiter

Am 13. Spieltag war der SV Alemannia Waldalgesheim bei der FSG Schwabenheim/Jugenheim/Partenheim zu Gast.

Zu den Mannschaften: Die FSG konnte zuletzt drei Spiele am Stück nicht gewinnen, im Vergleich zur letzten Partie nahmen die Hausherren vier Änderungen in der Startelf vor, um die drei Punkte zuhause zu lassen. Wolf, Immel, Wagner und Stahl ersetzten Riese, Bajorat, Fürsicht und Sogl. Letzterer nahm auf der Bank Platz, alle anderen waren nicht einmal im Kader.

Der SVA mit Trainer Max Reichenberger musste ebenfalls umbauen. Im Topspiel gegen Gau-Algesheim konnte er noch auf Brach, Spang und Ludwig setzen. Alle drei waren dieses Mal nicht im Kader. Ersetzt wurden sie von Langfeld, Krusch und Wheeler. Außerdem begann Werner statt Mansfield und Kahriman für Wein.

Das Flutlichtspiel bei strömendem Dauerregen auf dem Kunstrasenplatz in Partenheim vor etwas mehr als 50 Zuschauern fanden die Gäste aus Waldalgesheim wie man es von ihnen in dieser Saison kennt schnell ins Spiel. Kahriman war es, der mit seinem achten Saisontreffer den Tabellenführer in Front brachte (10'). Es war bereits der 13te Treffer in der Anfangsviertelstunde in dieser Saison. Die Heimmannschaft zeigte sich unbeeindruckt und erzielte in der Folge den 1:1 Ausgleich per Foulelfmeter durch Albrecht (12'). Das Spiel war überschattet von vielen Stoppfehlern, was wohl auch dem Wetter geschuldet war. In der Mitte der zweiten Hälft war es erneut Kahriman, der in den Strafraum der Hausherren durchbrach und nur noch per Foul gestoppt werden konnte. Heinen verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (35'). Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel veränderten sich die Spielanteile nicht wirklich. Waldalgesheim wurde nun aber griffiger, was auch mit der Einwechslung von N. Wein zutun hatte. Dennoch wurden die meisten Torchancen die entstehen hätten können durch Stoppfehler oder zu ungenaue Schüsse vereitelt. Zudem scheiterten sowohl Wheeler, als auch Bettscheider und Hochstein am Keeper der Heimmannschaft. So kam es wie es kommen musste. Durch einen Eckball und ein Eigentor fiel der erneute Ausgleich für die FSG (60'). Der Tabellenführer zeigte sich aber wenig geschockt und ging bereits wenige Minuten später durch Wheeler wieder in Führung (65'). Eben jener setzte dann auch den Schlusspunkt in der Partie und vollendete per Kopfball zum 2:4 Endstand. (89').

Am kommenden Wochenende geht es für beide Mannschaften in der Liga weiter. Die FSG Schwabenheim/Jugenheim/Partenheim trifft auswärts auf den VfL Frei-Weinheim II und der SV Alemannia Waldalgesheim trifft auf den Tabellenzweiten FC Inter Mainz.