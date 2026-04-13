SV Alemannia Waldalgesheim II springt auf zweiten Rang

Die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim (in Grün) hat sich auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben (Bild aus früherer Partie gegen den SV Klein-Winternheim). – Foto: Michael Wolff

Die Nachholpartie fand bereits an Ostermontag statt. Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, teilte mit: „Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert und Bosnjak zu keiner Zeit ins Spiel kommen lassen. Bis zum 1:0 ist es uns noch schwergefallen, wirklich viele Torchancen herauszuspielen. Mit der Führung sind wir aber besser ins Spiel gekommen und haben bis zur Halbzeit wirklich eine richtig gute halbe Stunde gespielt. Mit dem Treffer direkt nach Wiederanpfiff war der Stecker bei der über das ganze Spiel fairen Mannschaft von Bosnjak endgültig gezogen. Durch die vielen Wechsel hat sich der Spielfluss zu einem Sonntagskick entwickelt, was wir lieber anders gesehen hätten. Besonders erwähnenswert ist das 6:0: Jörg Schniering hat den Anstoß zur zweiten Halbzeit direkt ins Tor geschossen.”

„Wir haben das Spiel erneut über 90 Minuten kontrolliert und Mombach nicht einmal gefährlich werden lassen. Die drei Tore in kurzer Zeit in der ersten Halbzeit haben früh für Klarheit gesorgt, weswegen das Spiel in der Folge vor sich hingeplätschert ist. Tim Genzler hat nach fast einjähriger Verletzungspause wieder die ersten Spielminuten sammeln können”, sagte Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia.

Benjamin Rupp, der Co-Trainer der TSG, fasste zusammen: „In einer ausgeglichenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten ist Ingelheim kurz vor der Pause in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel haben wir mehr die Kontrolle übernommen, uns jedoch lange an der konsequenten Defensive der Gäste die Zähne ausgebissen. Nach einem Standard ist Jonas Börner nach Vorlage von Jacob Hägele schließlich der verdiente Ausgleich gelungen. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Möglichkeiten auf den Siegtreffer. Am Ende ein leistungsgerechtes Remis.”

FV Hassia Kempten – SV Ober-Olm II 3:2 (2:1)

Christian Bernd, der spielende Co-Trainer der Hassia, berichtete zum ersten Spiel in diesem Jahr auf dem heimischen Rasenplatz: „Der Start ist vielversprechend verlaufen, jedoch haben wir mehrere gute Möglichkeiten in der Anfangsphase nicht zur Führung nutzen können. Stattdessen haben wir früh den 0:1-Rückstand hinnehmen müssen. Die Mannschaft hat aber eine starke Reaktion gezeigt und das Spiel noch vor der Pause drehen können. Im zweiten Durchgang hat sich eine ausgeglichene Partie mit Spielanteilen auf beiden Seiten entwickelt. Ober-Olm ist zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich gekommen. Insgesamt hatten wir über die Partie hinweg jedoch ein Chancenplus. Beide Teams hatten weitere Möglichkeiten, wobei sich auch die Torhüter haben auszeichnen können: Der Schlussmann von Ober-Olm hat mehrere starke Paraden gezeigt, während unser Torwart Felix Rothschenk einen gut geschossenen Freistoß überragend pariert hat. Doch erneut war es Noah Thelen, der den Unterschied gemacht hat: Mit einem sehenswerten Rabona-Treffer hat er das 3:2 erzielt und uns damit nicht nur den Sieg, sondern gleichzeitig auch das 100. Saisontor gesichert.”

Tore: 0:1 Raphael Kronenburg (6.), 1:1, 2:1 Noah Thelen (34., 42.), 2:2 R. Kronenburg (51.), 3:2 N. Thelen (58.)

SV Klein-Winternheim – TSG Hechtsheim 2:1 (1:0)

„Es war ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Unterbrechungen. Trotz einiger Schwierigkeiten haben wir defensiv solide gestanden und gute Kombinationen nach vorne gezeigt. Das war mit Sicherheit kein gutes Spiel von uns, aber schön zu sehen, dass wir auch in solchen Spielen punkten können”, resümierte SV-Spielertrainer Enrico Gottwald.

Tore: 1:0 Philipp Zwirner (23.), 1:1 Paul Neff (50.), 2:1 Ivan Miocevic (78.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Jim Boßmann (83./TSG Hechtsheim)

SG Gensingen/Grolsheim - TSVgg. Stadecken-Elsheim 2:4 (1:2)

„Es war das von uns erwartete Kampfspiel gegen einen Gegner, der Revanche für das Hinspiel nehmen wollte. Wir haben den Kampf mannschaftlich geschlossen angenommen und in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Auf dem Rasenplatz war es nicht immer einfach, sauberen Fußball zu spielen, weshalb es auch kein besonders ansehnliches Spiel war. Ein letztendlich verdienter Willenssieg. Glückwunsch an die Mannschaft, die nun wiederholt auch die kämpferische Seite zeigen und sich belohnen konnte. Abschließend noch ein großes Kompliment an den Schiedsrichter. Als Sieger zwar immer leicht gesagt, aber so eine Leistung macht dann Freude”, so äußerte sich TSVgg-Trainer Dominik Friedel.

Tore: 0:1 Felix Becker (29.), 1:1 Philip Michael Klee (31.), 1:2 F. Becker (42.), 1:3 Cornelius Kaufmann (48.), 2:3 Paul Graffe (53.), 2:4 Jan Niklas Zenkner (57.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Thomas Munk (70./TSVgg Stadecken-Elsheim)

SG SpoDrOck – Spvgg. Dietersheim 1:0 (0:0)

„Dietersheim ist zu Beginn besser im Spiel gewesen. Ab der Mitte der ersten Halbzeit war es dann ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Zur zweiten Hälfte sind die Zweikämpfe intensiver geworden, aber der Schiedsrichter hat das Spiel souverän geleitet. Mitte der zweiten Halbzeit hat Esmail Mahmoud das Freistoß-Siegtor geschossen. Im Gegenzug hat unser Torwart Leon Merk einen Handelfmeter gehalten. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und dem konzentrierten Auftritt meiner Mannschaft”, sagte Johannes Neßbach, der sportliche Leiter und nun auch spielende Interimstrainer der SG, die in beidseitigem Einvernehmen kurz vor Ostern früher als geplant den Trainerwechsel vollzogen haben. Neßbach wird zusammen mit Manuel Inboden bis zum Saisonende die SG SpoDrOck coachen.

„Dilsad Özsoy hat uns in der Winterpause schon in einem gemeinsamen Gespräch informiert, dass er ab Sommer eine Pause von der Trainertätigkeit braucht. So wussten wir frühzeitig, dass wir uns Gedanken um einen Nachfolger machen müssen. Mitte März haben wir uns nochmal zur Gesamtsituation mit Dilsad zusammengesetzt und gemeinsam mit ihm entschieden, dass wir die Änderung auf der Trainerposition schon vor Sommer vollziehen werden. Wir sind ihm äußerst dankbar für die letzten zwei Jahre als Trainer unserer erweiterten Spielgemeinschaft. Er hat viel Herzblut und Engagement in die Hinzunahme von Fidelia Ockenheim in die Spielgemeinschaft gesteckt und war ein wichtiger Faktor für die gute Gemeinschaft und das schnelle Zusammenfinden zwischen den Spielern. Er wird den Vereinen der SG auch weiterhin erhalten bleiben, nur nicht mehr als Trainer. Parallel dazu sind wir uns schon mit einem Trainer für die neue Saison einig. Allerdings können wir das erst zeitnah kommunizieren. Für die restlichen Spiele haben wir es somit für die effizienteste Lösung gehalten, dass Manuel Inboden und ich interimsmäßig bis zum letzten Spiel der Saison die Trainerposition begleiten. Da wir in den letzten Monaten viel Verletzungspech hatten, sind wir für den Rest der Saison froh um jeden Spieler, der wieder schmerzfrei auf dem Platz stehen kann. Wir schauen von Spiel zu Spiel und möchten noch einige Punkte holen und versuchen, die genesenen Spieler bestmöglich heranzuführen”, gab Neßbach zum Trainerwechsel und zur Planung für die kommende Runde eine Stellungnahme ab.

Tor: 1:0 Esmail Mahmoud (60.), Besonderes Vorkommnis: Leon Merk (SG SpoDrOck) hält HE von Luis Ricardo Martins Rodrigues (62./Spvgg. Dietersheim)

TSG Heidesheim – VfL Fontana Finthen II 0:2 (0:2)

Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der zweiten Mannschaft der Fontana, gab zu Protokoll: „Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte und den Sieg. Eigentlich hätten wir das Spiel schon früher entscheiden müssen, doch es ist uns nicht gelungen, den Ball im Tor unterzubringen – trotz der vielen Chancen, die wir uns erarbeitet haben. Diese müssen wir in Zukunft konsequenter nutzen. Großen Respekt an die Heidesheimer, die bis zum Schluss nie aufgegeben haben. Ein Anschlusstreffer wäre durchaus verdient gewesen und hätte das Spiel noch einmal richtig spannend gemacht. Umso glücklicher sind wir, dass es am Ende nicht mehr dazu gekommen ist.”

Tore: 0:1 Dominic Carlos Poppe (34.), 0:2 Leon Gerlach (45.)