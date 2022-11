SV Alemannia Waldalgesheim II mit Kantersieg zum Jahresabschluss

Am heutigen Sonntag, dem letzten regulären Spieltag im Kalenderjahr 2022 in der C-Klasse Mainz Bingen Gruppe West, kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Alemannia Waldalgesheim II und der SV Fidelia Ockenheim II. Waldalgesheim spielt eine bislang fast makellose Saison und thront an der Tabellenspitze mit fünf Punkten Vorsprung. Die Ockenheimer spielen eine wechselhafte Saison. Ein Sieg gegen den Tabellendritten aus Gau-Algesheim, sowie ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten Inter Mainz gab es ebenso wie beispielsweise ein Unentschieden gegen Tabellenschlusslicht Sponsheim/Dromersheim.

Max Reichenberger rotiert auch in diesem Spiel wieder kräftig. Die Alemannia ist noch nie in zwei aufeinanderfolgenden Spielen mit der selben Startelf gestartet, was für die Kaderbreite des Gastgebers spricht. In diesem Spiel spielten Nimtz, Hubert, Krusch, Witzke und Vallerius. Reichert, Werner, Neal und Gräff, letzte Woche noch in der Startelf, standen in dieser Woche nicht einmal im Kader. Schenk nahm immerhin auf der Bank Platz. Auch Ockenheim wechselte einige Male im Vergleich zum Erfolg gegen die FSG Schwabenheim/Jugenheim/Partenheim gleich sechsmal. Berlin, Schäfer, Staub, Runkel, Hattemer und Baburkarkhel begannen an Stelle von Lauterbach, Axmed, Kitzinger, Bender, Stolpe und Satter.

Das Spiel wurde geleitet von Rolf Thunich, welcher diese Woche sein 2.000stes Spiel gepfiffen hat und damit jede Menge Erfahrung mitbringt. Die erste nennenswerte Aktion war dann allerdings eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Kahriman drang in den Sechzehner ein und wurde regelwidrig zu Boden gebracht. Das Foulspiel erkannte der Schiedsrichter zwar, entschied aber zur Verwunderung aller auf Freistoß. Nach kurzer Diskussion akzeptierten die Waldalgesheimer ihr Unrecht und Bettscheider bereitete sich auf die Ausführung des Freistoßes vor. Ein tiefer Atemzug, ein kurzer Anlauf, ein satter Treffer unter die Latte besorgte die 1:0 Führung für den Tabellenführer (16'). Nun legte die Waldalgesheimer Offensive den nächsthöheren Gang ein und es folgte ein guter Angriff nach dem nächsten, welche aber zunächst ohne weiteren Torerfolg blieben. Nach einem Eckball fiel das Spielgerät am Sechzehner erneut Bettscheider vor die Füße, der nahm wieder Maß und versenkte zu seinem zweiten Treffer am heutigen Tag (24'). Einige Minuten später wurde Heinen an der Strafraumgrenze gefoult und bekam den Freistoß zugesprochen. Heinen selbst und Bettscheider standen bereit um den fälligen Freistoß auszuführen. Die merkwürdig aussehende, aber einstudierte Variante funktionierte letztendlich, Heinen knallte das Leder an die Latte, Hubert schaltete in der Mitte am schnellsten und erzielte das 3:0 (32'). Damit aber noch nicht genug in Halbzeit eins. Ein weiterer Angriff der Waldalgesheimer lief, Wein zog von der Strafraumgrenze ab, der Schuss wurde geblockt und Witzke erzielte mit einem Hammer das 4:0 (42'). Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Zur Pause musste Reichenberger verletzungsbedingt wechseln, da bei Krusch die Leiste zwickte. Neukum kam für ihn. Die Waldalgesheimer nahmen in Halbzeit zwei sofort wieder Tempo auf, wollten das Spiel nicht wie so oft vor sich hin schippern lassen. Es dauerte aber ein wenig, bis wieder nennenswerte Chancen herausgespielt wurden. Heinen bekam auf Höhe der Mittellinie den Ball, spielte einen Doppelpass mit dem mittlerweile eingewechselten Spies, danach direkt noch einen mit Wein und stand plötzlich alleine vor dem Torwart. Diese Chance ließ er sich nicht nehmen und schlenzte den Ball ins lange Eck (60'). Nun gelang dem Tabellenführer ein Kunststück, welches ihm schon so oft in dieser Saison gelang, der berühmt berüchtigte Doppelschlag. Anstoß der Gäste, eine schnelle Balleroberung, ein Ball in die Tiefe, Wein startet durch und legt auf der Grundlinie zurück zu Heinen der nur noch den Fuß dranhalten muss, um das 6:0 zu erzielen (60'). In der Folge wurde bei Waldalgesheim häufig gewechselt, weswegen der Spielfluss gestört wurde. Ein Highlight gab es allerdings dann doch noch. Erneut ein Freistoß an der Strafraumgrenze, Neukum stand bereit und schlenzte den Ball mustergültig über die Mauer in die Maschen zum 7:0 Entstand (77'). Nach Abpfiff feierten die Waldalgesheimer noch lange auf dem Sportplatz die Herbstmeisterschaft, wohl wissend das für den ersehnten Aufstieg im nächsten Jahr noch einiges zutun sein wird.

Damit ist das Fußballjahr für diese beiden Mannschaften beendet. Waldalgesheim konnte den Vorsprung an der Tabellenspitze halten und erlaubte sich zum Rückrundenstart keine Blöße. Weiter geht es für beide Mannschaften im Februar 2023.