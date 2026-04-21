SV Alemannia Waldalgesheim II gewinnt Topspiel

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West wurden am Sonntag sieben Partien des 25. Spieltags absolviert. Eine Begegnung wurde bereits donnerstags ausgetragen. An der Tabellenspitze deuten sich erste Entscheidungen an.
Spvgg. Dietersheim – TSG Heidesheim 8:0 (4:0)
„Wir sind von Anfang an konzentriert ins Spiel gegangen und haben früh die Kontrolle übernehmen können. Trotz des klaren Ergebnisses hätten wir noch mehr Tore erzielen können, da wir einige gute Chancen liegengelassen haben. Heidesheim ist lediglich durch einen Foulelfmeter zu einer nennenswerten Möglichkeit gekommen. Ansonsten hatten wir die Partie jederzeit im Griff. Insgesamt war es eine dominante und geschlossene Teamleistung, mit der wir sehr zufrieden sein können”, so das Statement von Quirin Schmitt, dem spielenden Co-Trainer der Spvgg. Dietersheim.
Tore: 1:0 Enis Alija (23.), 2:0 Ulrich Nanfah Momo (35.), 3:0 Luis Ricardo Martins Rodrigues (41.), 4:0 Fabian Kreidler (45.), 5:0 L. R. Martins Rodrigues (77.), 6:0 Eigentor von Dirk Stocksieker (80.), 7:0 L. R. Martins Rodrigues (86.), 8:0 Yehor Mitin (90.), Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Fabian Richter (TSG Heidesheim) wegen wiederholten Foulspiels (58.), William Gordon Page (Spvgg. Dietersheim) hält FE von Lars Kahlert (81./TSG Heidesheim)
VfL Fontana Finthen II – FC Fortuna Mombach II 3:2 (0:0)
Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der zweiten Mannschaft der Fontana, berichtete: „Mombach hat sich stärker präsentiert als es der Tabellenstand vermuten lässt. Über die gesamte Spielzeit hinweg haben die Mombacher defensiv konzentriert agiert und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Unsere Mannschaft hat sich gerade im Offensivspiel schwergetan, Lösungen gegen die tiefstehende Fortuna zu finden, hat jedoch am Ende des Spiels großen Einsatz und Moral gezeigt. Nach dem Ausgleich ist es uns sogar in doppelter Unterzahl noch gelungen, den Siegtreffer zu erzielen. Ein enorm wichtiger und kämpferisch starker Erfolg. In einem insgesamt fairen Spiel hat der Schiedsrichter übermäßig viele fragwürdige Entscheidungen getroffen, die bei beiden Mannschaften auf Unmut gestoßen sind. Zwischen den beiden Mannschaften ist es aber stets fair geblieben.”
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Tore: 1:0 Lucas Häfner (50.), 1:1, 1:2 Patrick da Cruz (75.; 80., HE), 2:2, 3:2 L. Häfner (86., 90.+6), Besondere Vorkommnisse: Tim Müller (VfL Fontana Finthen II) hält FE von P. da Cruz (35. / FC Fortuna Mombach II), 10-Minuten Zeitstrafen für Mahir Kaya (38. / FC Fortuna Mombach II / wegen Reklamierens) und Leon Gerlach & T. Müller (48. & 80. / beide VfL Fontana Finthen II / wegen Meckerns), Gelb-Rote Karten für L. Gerlach (48. / VfL Fontana Finthen II / wegen Meckerns) und Efe Bora (90.+2 / VfL Fontana Finthen II / wegen Foulspiels)
Spvgg. Ingelheim II – FV Hassia Kempten 5:3 (1:2)
„Bereits nach neun Minuten haben wir verdient in Führung gehen können. Ab der 15. Minute haben wir Kempten mehr den Ball überlassen und bis zur Pause zwei Gegentore hinnehmen müssen. Nach der Halbzeit haben wir den Schalter wieder umlegen und mit einem Doppelschlag auf 3:2 stellen können. Nach unserem 4:2 haben wir es nochmal spannend gemacht und einen Elfmeter verursacht. Auf den Anschlusstreffer haben wir allerdings schnell mit dem doch verdienten 5:3 zurückschlagen können”, sagte Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein.
Tore: 1:0 Timo Nuß (9.), 1:1 Noah Thelen (29.), 1:2 Kurt Ritzmann (34.), 2:2 T. Nuß (54.), 3:2 Lars Wischkowski (56.), 4:2 T. Nuß (76.), 4:3 N. Thelen (85., FE), 5:3 Justin Lüdgen (87.)
SV Ober-Olm II – SV Klein-Winternheim 1:4 (1:2)
Enrico Gottwald, der Klein-Winternheimer Spielertrainer, kommentierte: „Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben dann aber unsere Sicherheit verloren und sind in den Aktionen viel zu hektisch gewesen. Zu viele individuelle Fehler und zu wenig Bewegung haben das Spiel unnötig offengehalten. Ober-Olm ist durch eine Einzelaktion in Führung gegangen. Doch wir haben uns in der zweiten Hälfte stabilisiert, einfach gespielt, uns besser bewegt und verdient drei Punkte geholt.”
Tore: 1:0 Tobias Görke (23.), 1:1 Samuel Paulus (37.), 1:2 Marius Schwank (44.), 1:3, 1:4 Ivan Miocevic (87., 90.+2), Besonderes Vorkommnis: Nils Elias Weyell (SV Ober-Olm II) hält FE von Tarik Laurin Diekmann (81./SV Klein-Winternheim)
SNK Bosnjak Mainz – SG Gensingen/Grolsheim 1:1 (1:1)
„Wir haben vier hundertprozentige Torchancen nicht genutzt, weil wir den Ball nicht quer auf den besser platzierten Mitspieler gespielt haben. Sehr ärgerlich! Wir sind durch einen Elfmeter in die Führung gegangen und haben das 1:1 durch den ersten Schuss auf unser Tor bekommen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Wir hatten kurz vor Schluss zwei sehr gute Chancen durch Asmir Delibasic und mich”, teilte SNK-Spielertrainer Selvedin Delic mit.
Tore: 1:0 Becir Hodzic (32., FE), 1:1 Francesco Förster (42.)
TSG Hechtsheim – FV Budenheim II 1:1 (1:1)
FV-Trainer Martin Laufersweiler gab zu Protokoll: „Nachdem wir die Anfangsphase komplett verschlafen hatten, ist Hechtsheim verdient in Führung gegangen. Anschließend sind wir besser ins Spiel gekommen und haben zurecht ausgleichen können. In der zweiten Halbzeit haben wir durch taktische Umstellungen einen besseren Zugriff auf den Gegner bekommen, hatten den höheren Spielanteil und die größeren Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden. Da die Partie relativ ausgeglichen war, geht das Unentschieden in Ordnung.”
Tore: 1:0 Timo Lochmann (13.), 1:1 Manuel Alexander Niemand (32., FE)
SV Alemannia Waldalgesheim II – TSG Bretzenheim III 4:2 (3:2)
„Wir sind unheimlich glücklich, dass wir dieses wegweisende Spiel gewinnen konnten. Noch stolzer sind wir allerdings auf die Art und Weise, wie der Sieg zustande gekommen ist. Das Ergebnis liest sich knapper als der Spielverlauf war. Neben den beiden Gegentoren haben wir - außer zwei Halbchancen nach Standards - erneut nichts zugelassen. Wir haben uns zu Beginn des Spiels noch schwergetan, eine Vielzahl an Torchancen herauszuspielen, da Bretzenheim sehr kompakt verteidigt hat und es für uns dadurch kaum Räume vor der TSG-Abwehr gegeben hat. Im Laufe der Zeit haben wir immer wieder freie Räume gefunden, sind so auch vermehrt zu Torchancen gekommen und haben dann auch unsere Tore erzielt. Anders als in den vergangenen Wochen haben wir über die vollen 90 Minuten die Spannung hochhalten können und sind somit super zufrieden. Wir wollen die entfachte Euphorie mit in die neue Trainingswoche nehmen, da schon am kommenden Spieltag das nächste Sechs-Punkte-Spiel für uns in Kempten ansteht”, fasste Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, zusammen.
Tore: 1:0 Niklas Wein (25., per Kopf), 2:0 Tjaard Krusch (26.), 2:1 Luca Schulz (32.), 3:1 Jacob Finn Mattes (36.), 3:2 L. Schulz (38.), 4:2 N. Wein (85.)
TSVgg. Stadecken-Elsheim – SG SpoDrOck 4:2 (2:1)
TSVgg-Trainer Dominik Friedel äußerte sich folgendermaßen: „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten. Durch eine starke Einzelaktion von Thomas Munk und einen Foulelfmeter haben wir das Spiel aber noch vor der Pause drehen können. Durch ein paar Änderungen und eine stärkere zweite Hälfte war es insgesamt aber kein unverdienter Sieg. Nicht unser bestes Spiel, allerdings freuen wir uns sehr über den dritten Sieg in Folge und darüber, dass Tim Wolf nach über einjähriger Verletzungspause wieder auf dem Platz stehen konnte.”
Tore: 0:1 Esmail Mahmoud (4.), 1:1 Thomas Munk (26.), 2:1 Andreas Munk (36., FE), 2:2 Luke Reichwald (66.), 3:2 Felix Becker (83.), 4:2 Jan Niklas Zenkner (87.)