SV Alemannia Waldalgesheim II gewinnt Topspiel TSG Bretzenheim III muss abreißen lassen +++ Spvgg. Dietersheim siegt haushoch +++ Irres Stadtduell geht an Finther Zweite +++ Tabellenführer tut sich schwer +++ Auswärtserfolg für SV Klein-Winternheim +++ Unentschieden in Bretzenheim und Hechtsheim +++ TSVgg. Stadecken-Elsheim mit Heimsieg von Thomas Mirkes · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser

Die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim (in Grün) siegte auch im Topspiel gegen die TSG Bretzenheim III und ist auf einem guten Weg, sich den Relegationsplatz zu sichern (Foto aus früherer Partie gegen den SV Klein-Winternheim). – Foto: Michael Wolff

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West wurden am Sonntag sieben Partien des 25. Spieltags absolviert. Eine Begegnung wurde bereits donnerstags ausgetragen. An der Tabellenspitze deuten sich erste Entscheidungen an.

Spvgg. Dietersheim – TSG Heidesheim 8:0 (4:0) „Wir sind von Anfang an konzentriert ins Spiel gegangen und haben früh die Kontrolle übernehmen können. Trotz des klaren Ergebnisses hätten wir noch mehr Tore erzielen können, da wir einige gute Chancen liegengelassen haben. Heidesheim ist lediglich durch einen Foulelfmeter zu einer nennenswerten Möglichkeit gekommen. Ansonsten hatten wir die Partie jederzeit im Griff. Insgesamt war es eine dominante und geschlossene Teamleistung, mit der wir sehr zufrieden sein können”, so das Statement von Quirin Schmitt, dem spielenden Co-Trainer der Spvgg. Dietersheim.

Tore: 1:0 Enis Alija (23.), 2:0 Ulrich Nanfah Momo (35.), 3:0 Luis Ricardo Martins Rodrigues (41.), 4:0 Fabian Kreidler (45.), 5:0 L. R. Martins Rodrigues (77.), 6:0 Eigentor von Dirk Stocksieker (80.), 7:0 L. R. Martins Rodrigues (86.), 8:0 Yehor Mitin (90.), Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Fabian Richter (TSG Heidesheim) wegen wiederholten Foulspiels (58.), William Gordon Page (Spvgg. Dietersheim) hält FE von Lars Kahlert (81./TSG Heidesheim) So., 19.04.2026, 12:15 Uhr VfL Fontana Finthen Fon. Finthen II FC Fortuna Mombach Fort Mombach II 3 2 VfL Fontana Finthen II – FC Fortuna Mombach II 3:2 (0:0) Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der zweiten Mannschaft der Fontana, berichtete: „Mombach hat sich stärker präsentiert als es der Tabellenstand vermuten lässt. Über die gesamte Spielzeit hinweg haben die Mombacher defensiv konzentriert agiert und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Unsere Mannschaft hat sich gerade im Offensivspiel schwergetan, Lösungen gegen die tiefstehende Fortuna zu finden, hat jedoch am Ende des Spiels großen Einsatz und Moral gezeigt. Nach dem Ausgleich ist es uns sogar in doppelter Unterzahl noch gelungen, den Siegtreffer zu erzielen. Ein enorm wichtiger und kämpferisch starker Erfolg. In einem insgesamt fairen Spiel hat der Schiedsrichter übermäßig viele fragwürdige Entscheidungen getroffen, die bei beiden Mannschaften auf Unmut gestoßen sind. Zwischen den beiden Mannschaften ist es aber stets fair geblieben.” Die Fotogalerie findet Ihr hier. Tore: 1:0 Lucas Häfner (50.), 1:1, 1:2 Patrick da Cruz (75.; 80., HE), 2:2, 3:2 L. Häfner (86., 90.+6), Besondere Vorkommnisse: Tim Müller (VfL Fontana Finthen II) hält FE von P. da Cruz (35. / FC Fortuna Mombach II), 10-Minuten Zeitstrafen für Mahir Kaya (38. / FC Fortuna Mombach II / wegen Reklamierens) und Leon Gerlach & T. Müller (48. & 80. / beide VfL Fontana Finthen II / wegen Meckerns), Gelb-Rote Karten für L. Gerlach (48. / VfL Fontana Finthen II / wegen Meckerns) und Efe Bora (90.+2 / VfL Fontana Finthen II / wegen Foulspiels) So., 19.04.2026, 12:30 Uhr SpVgg Ingelheim Ingelheim II FV Hassia Kempten Has. Kempten 5 3 Abpfiff Spvgg. Ingelheim II – FV Hassia Kempten 5:3 (1:2) „Bereits nach neun Minuten haben wir verdient in Führung gehen können. Ab der 15. Minute haben wir Kempten mehr den Ball überlassen und bis zur Pause zwei Gegentore hinnehmen müssen. Nach der Halbzeit haben wir den Schalter wieder umlegen und mit einem Doppelschlag auf 3:2 stellen können. Nach unserem 4:2 haben wir es nochmal spannend gemacht und einen Elfmeter verursacht. Auf den Anschlusstreffer haben wir allerdings schnell mit dem doch verdienten 5:3 zurückschlagen können”, sagte Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein. Tore: 1:0 Timo Nuß (9.), 1:1 Noah Thelen (29.), 1:2 Kurt Ritzmann (34.), 2:2 T. Nuß (54.), 3:2 Lars Wischkowski (56.), 4:2 T. Nuß (76.), 4:3 N. Thelen (85., FE), 5:3 Justin Lüdgen (87.) So., 19.04.2026, 13:00 Uhr SV Ober-Olm Ober-Olm II SV Klein-Winternheim SV Kl.-Wint. 1 4 Abpfiff SV Ober-Olm II – SV Klein-Winternheim 1:4 (1:2) Enrico Gottwald, der Klein-Winternheimer Spielertrainer, kommentierte: „Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben dann aber unsere Sicherheit verloren und sind in den Aktionen viel zu hektisch gewesen. Zu viele individuelle Fehler und zu wenig Bewegung haben das Spiel unnötig offengehalten. Ober-Olm ist durch eine Einzelaktion in Führung gegangen. Doch wir haben uns in der zweiten Hälfte stabilisiert, einfach gespielt, uns besser bewegt und verdient drei Punkte geholt.” Tore: 1:0 Tobias Görke (23.), 1:1 Samuel Paulus (37.), 1:2 Marius Schwank (44.), 1:3, 1:4 Ivan Miocevic (87., 90.+2), Besonderes Vorkommnis: Nils Elias Weyell (SV Ober-Olm II) hält FE von Tarik Laurin Diekmann (81./SV Klein-Winternheim)