SV Alemannia Waldalgesheim II: Aufstiegskampf und Torjägerkanone

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die zweite Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim. Zum B-Klassisten haben uns Max Heinen und Niklas Wein, Co-Trainer und Angreifer bei der Alemannia, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung in der Mannschaft allgemein ist sehr gut. Mit der Hinrunde sind wir im Großen und Ganzen auch zufrieden. Wir wollen in dieser Saison so lange wie möglich so weit vorne wie möglich mitspielen, was uns in der Hinrunde recht gut gelungen ist. Die Niederlagen, die wir einstecken mussten, waren in der Entstehung teilweise sehr ärgerlich. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass wir auch sehr glückliche Siege einfahren konnten. Überschattet wird die gute Stimmung von der ein oder anderen teils schweren Verletzung. Wir freuen uns, dass einige Jungs zum Rückrundenstart wieder mit ins Mannschaftstraining einsteigen können."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Mit dem Großteil der Ergebnisse, die wir erzielen konnten, sind wir sehr zufrieden. Auch die Art, wie wir offensiv Fußball spielen ist sehr ordentlich, was sich auf an der Anzahl unserer erzielten Tore widerspiegelt. Die Integration der vielen Jungs, welche aus der A-Jugend rausgekommen sind, hat sehr gut funktioniert. Nicht so zufrieden sind wir natürlich über den Ausgang der ein oder anderen Partie, die wir nicht gewonnen haben. Auch sind wir nicht glücklich über die Art und Weise wie wir teilweise einfache Gegentore gefangen haben."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant ?

"Abgänge gibt es im Winter keine bei uns. Wir freuen uns zwei alte Bekannte als Neuzugänge begrüßen zu dürfen. Sowohl Maurice Schenk (bis 2024) als auch Ardonik Recica (bis 2020) haben bereits schonmal bei uns gespielt."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Unsere Ziele für die Rückrunde sind so lange wie möglich im Aufstiegskampf dabei zu sein. Zusätzlich habe ich (Niklas Wein) natürlich aufgrund der starken Hinrunde auch das Ziel Torschützenkönig zu werden."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Zum Abstiegskampf: schwer zu sagen, dort ist punktetechnisch aktuell noch alles möglich. Wir sind froh, dass wir nicht im Abstiegskampf mit drinstecken. Meister: SpVgg Ingelheim II, da sie in der Hinrunde die mit Abstand konstanteste Mannschaft waren. Wir erhoffen uns aber natürlich, dass auch wir nochmal angreifen können."

