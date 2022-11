SV Alemannia Waldalgesheim gewinnt Spitzenspiel

Am vergangenen Spieltag der C-Klasse Mainz-Bingen Gruppe West kam es zum Spitzenduell zwischen dem SV Alemannia Waldalgesheim II und dem Verfolger FC Inter Mainz. Inter Mainz spielt bislang eine herausragende Saison, lediglich ein Unentschieden sowie eine Niederlage sprangen bei bislang zwölf Saisonspielen bei der Mannschaft von Beate Kiss heraus. Die Tordifferenz von 47:11 konnte sich vor dem Spiel ebenfalls sehen lassen, zu der Top Torschütze Hendrik Diwo bereits zwölf Tore beisteuerte. Allerdings gibt es eben eine Mannschaft, der in dieser Saison noch mehr gelingt: dem SV Alemannia Waldalgesheim II. 13 Spiele, 12 Siege und eine Niederlage, sowie eine Tordifferenz von 64:11 stehen vor dem Anpfiff auf der Habenseite der Alemannia. Alle Voraussetzungen für ein echtes Spitzenspiel waren also gegeben.

Die Alemannia begann im Vergleich zum letzten Spiel erneut mit einigen Änderungen in der Startelf. Sechs Änderungen nahm Trainer Max Reichenberger im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen die SG Schwabenheim/Jugenheim/Partenheim II vor. Anstelle von Krusch, Langfeld, Werner, Witzke, Hochstein und Wheeler begannen im heutigen Spiel Mansfield, Kraft, Spang, Brach, Schmidt und Wein. FC Inter Mainz tauschte hingegen nur zweimal. Schoen und Diwo kehren in den Kader und die Startelf zurück. Dafür müssen El Marrioui Mohamed und Perez Ferrer zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Damit hinein ins Spiel. Die Waldalgesheimer starteten gewohnt angriffslustig in die Partie. Hohes Anlaufen und intensives Pressing in den Anfangsminuten zeichnen den Tabellenführer bereits die gesamte Saison aus. Der Gastgeber konnte sich allerdings meistens sehr gut befreien und zeigte seine fußballerische Klasse. Zum ersten Aufreger der Partie kam es, als Heinen im Strafraum eindeutig regelwidrig gestoppt wurde und der Pfiff des Schiedsrichters ausblieb. Im darauffolgenden Konter erzielte El Gharras mit dem ersten Torschuss den 1:0 Führungstreffer (12'). In der Folge mussten sich die Gäste erst einmal sammeln und wieder ihr Spiel finden. Es dauerte eine Weile, bis wirklich eine nennenswerte Torchance für eines der beiden Teams heraussprang. Das Spiel war geprägt von vielen kleinen Fouls im Mittelfeld, welche den Spielfluss häufig unterbrachen. Mitte der ersten Hälfte drehte ein Spieler dann aber richtig auf, Niklas Wein. Zunächst setzte er einen Heber an die Latte, dann traf er nur das Außennetz. Mit seinem dritten Torabschluss binnen weniger Minuten, einem Distanzschuss vom Sechzehner netzte er dann schließlich zum verdienten 1:1 Ausgleich ein (39'). Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Die Partie bot in den ersten 45 Minuten bereits das, was man sich vor dem Anpfiff versprochen hatte: ein echtes Spitzenspiel. Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete, der Tabellenführer aus Waldalgesheim hatte häufiger den Ball, kam aber häufig nicht ins gefährliche Drittel. Viele Distanzschüsse und vor allem viele Standards bestimmten die Partie, welche allerdings alle souverän von Inter Mainz verteidigt wurden. Die Waldalgesheimer widerum schafften es nicht Standards konsequent zu verteidigen. Ein Lattenknaller von Kapitän Billa Pareja war die erste große Chance in Halbzeit zwei. Das Spiel stand auf Messers Schneide, beide Mannschaften wussten was auf dem Spiel steht und waren daher auch nicht bereit ins aller letzte Risiko zu gehen. Eine Viertelstunde vor Schluss gab es erneut ein Foulspiel an Kahriman, nahe der Strafraumgrenze. Kraft legte sich den Ball zurecht und schlenzte diesen mustergültig in die Maschen (75'). Jubel beim SVA brach aus, welcher stand jetzt einen fünfpunkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger herausgespielt hat. Der Kampf wurde größer, in der Folge wurde Brach von den Beinen geholt. Es folgte die erste gelbe Karte für Inter Mainz, welche längst überfällig, in dieser Situation aber eindeutig zu wenig für das Einsteigen war. Der Gefoulte musste das Feld angeschlagen verlassen, scheint aber nur leicht angeschlagen und nicht schwerer verletzt zu sein. Waldalgesheim ließ sich mehr und mehr zurückfallen und wollte das Ergebnis über die Zeit bringen. Eine echte Torchance sprang für die Hausherren nicht mehr heraus. Bereits zwei Minuten in der Nachspielzeit waren verstrichen, als der Schiedsrichter, welcher mit der von beiden Seiten hohen Intensität über weite Strecken überfordert wirkte, schließlich den bereits verwarnten Wein des Feldes verwies. Nutzen konnten die Hausherren die kurzzeitige Überzahl aber nicht mehr. Nach knapp fünf Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter zur Erleichterung der Waldalgesheimer die Partie ab. Damit gewinnt der Spitzenreiter die Partie in Mainz und hat sich nun ein kleines Polster von fünf Punkten Vorsprung erarbeitet. "Heute haben wir ein sechs Punkte Spiel für uns entschieden und einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht!" lobte Reichenberger nach dem Spiel seine Mannschaft.